Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt: 'Lületaşını Ayağa Kaldırmalıyız'

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Odunpazarı Belediyesi tarafından lületaşı işlemeciliğini genç nesillere öğretmek için düzenlenen "Ustadan Çırağa Lületaşı Atölyesi"nde teorik ve pratik dersler tamamlandı.Kursiyerlere, katılım belgelerini törenle takdim eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Lületaşı Eskişehir'in markası, ancak yeterince desteklenmiyor ve ilgi görmüyor. Eskişehir denince akla ilk lületaşı geliyorsa, biz lületaşını ayağa kaldırmalıyız" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş Anadolu'nun kadim meslekleri arasında yer alan lületaşı işlemeciliğini genç nesillere öğretmek için "Ustadan Çırağa Lületaşı Atölyesi" düzenledi. Pratik ve teorik derslerin yapıldığı atölyeye katılan kursiyerlere, törenle katılım belgeleri verildi. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen törene Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Törende, Ustadan Çırağa Lületaşı Atölyesinde kursiyerlerin yaptığı lületaşı eserler de sergilendi. Eserleri inceleyen Başkan Kurt, kursiyerlere teşekkür etti.

Törende konuşan Başkan Kurt, lületaşının Eskişehir'in markası olduğunu ancak yeterince desteklenmediğini ve ilgi görmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Lületaşı Meslek Lisesi yapalım diye bir iddiamız var. Eskişehir'de bu lisenin olması da gerekir. Ne yazık ki insanların lületaşına ilgisi çok az. Bir eksik var, bu eksiği gidermemiz lazım. Birlikte engelleri aşmamız lazım. Bu ekip, gönüllü bir ekip ve bu işin bayraktarı olmalı. Eskişehir denince akla ilk lületaşı geliyorsa, biz lületaşını ayağa kaldırmalıyız. Gerek mahalleli ile gerek tasarımı ile gerek turizme katkısı gerekse de ekonomiye katkısı ile bir formül bulmalıyız. Bu arayış içerisindeyiz. Biz her şeyi doğru yaparız, her şeyi en iyi biz yaparız iddiasında değiliz. Ancak bunun bir boşluk olduğunu biliyoruz. Bu boşluğu doldurmada bize destek olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum."

"LÜLETAŞINI SEVDİRMELİYİZ YOKSA O MADENLER BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR"

Lületaşını insanlara sevdirmeleri gerektiğini kaydeden Başkan Kurt, lületaşı madenlerinin bulunduğu alana termik santral yapılmak istendiğine dikkat çekti. Başkan Kurt, "Lületaşı o madenlerde yatıyor. Ondan sonra da birileri bundan rahatsız olup üstüne santral yapmaya, kömür çıkarmaya çalışıyor. Oysa dünyada tek olan ve bin yıllardır işe yarayan bir maden. Bunu da sanata, ekonomiye dönüştürmemiz lazım. Bunu da birlikte yapmalıyız" diye konuştu.

Ustadan Çırağa Lületaşı Atölyesi'ne kadın kursiyerlerin katılmasının kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Başkan Kurt, atölyeye katılan kadınlara ayrıca teşekkür etti. Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Kadınlar bu işe el attıysa, sorunlar düzelir. Şimdi yeni hedefler koyma zamanı. Şimdi daha da geliştirip, büyüterek, ticarete katalım. Siz bundan para kazanmaya başlarsanız, iyi örnek olur. Bu konuda lületaşı işletmeleri ile nasıl bir işbirliği yapılabilir, bunun üzerine çalışılmalı. Eskişehir'e o markayı gerçekten yerleştirelim. Sanatı, kültürü destekleyecek bir çalışma yapalım. Hepinize teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından Başkan Kurt, Ustadan Çırağa Lületaşı Atölyesi katılımcı ve eğitmenlerine katılım belgesi ve çiçek takdim etti.