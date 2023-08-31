Ödemiş'te Kurtuluşun 101. Yılı Etkinliklerle Kutlanacak

Ödemiş’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı Ödemiş Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. 5 Eylül’de Prof. Dr. İlber Ortaylı, 7 Eylül’de ise Sinan Meydan, söyleşilerde Ödemişlileri tarihte yolculuğa çıkaracak; Ödemişli sanatçılarla fuar akşamları müzik akşamlarına dönüşecek.

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı Ödemiş Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. 5 Eylül'de Prof. Dr. İlber Ortaylı, 7 Eylül'de ise Sinan Meydan, söyleşilerde Ödemişlileri tarihte yolculuğa çıkaracak; Ödemişli sanatçılarla fuar akşamları müzik akşamlarına dönüşecek.

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri, 3 Eylül Pazar sabahı 10.00'da Hükümet Meydanı'ndaki kutlama töreniyle başlayacak. Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayacak programda Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemişlilere seslenecek. Ödemişli efeler ve halkoyunu ekipleri gösterilerini sergileyecek.

FUAR AKŞAMLARINDA ÖDEMİŞLİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Pazar günkü etkinlikler 12.00'de Emmioğlu Mahallesi Gençlik Caddesi'nde bulunan Ödemiş Belediyesi İlkkurşun ve Milli Mücadele Anı Evi'nin açılışı ile sürecek. Ödemiş'in tarihe adını yazdırdığı İlkkurşun Direnişi ve o dönem özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi ile simgeleşen Ödemişli kahramanların hatıralarının yaşatılacağı anı evi için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'nin tek tescilli milli fuarı olma özelliğini taşıyan Ödemiş Milli Fuarı, 3 Eylül Pazar akşamı 20.00'de 38. kez kapılarını açacak. Zafer Mahallesi'ndeki fuar alanında kurulacak 38. Ödemiş Milli Fuarı, 13 Eylül'e kadar her akşam ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuar akşamları boyunca sahne Ödemişli sanatçıların olacak.

3 Eylül Pazar akşamı 21.00'de Ödemiş Belediyesi standı önünde kurulan sahnede çocuklarımız için eğlenceli dans ve bilgi yarışması düzenlenecek. 21.30'da Ödemiş Kent Orkestrası şarkılarını kurtuluş bayramı için söyleyecek.

PROF. DR. İLBER ORTAYLI 5 EYLÜL'DE ÖDEMİŞ'TE

5 Eylül Salı günü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kuva-yı Milliye ve İlkkurşun Direnişi" konulu söyleşide Ödemişlilerle buluşacak. Saat 18.00'de başlayacak söyleşiye Ödemiş Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Merkezi (125. Yıl Kültürpark karşısı) ev sahipliği yapacak.

Salı akşamı Ödemiş Milli Fuarı'nda Ödemişli DJ Uğur Erdoğan saat 21.30'da performans sergileyecek.

6 Eylül Çarşamba günü dünyanın en iyi 32 turizm köyünden biri olan Birgi'de çocuklarımız için Ödev Evi'nin açılışı yapılacak.

ÖDEMİŞ MİLLİ FUARI'NDA 90'LAR AKŞAMI

Çarşamba akşamı Ödemiş Milli Fuarı'nda 90'lar rüzgarı esecek. Akustik Akademi grubu saat 21.30'dan itibaren 90'ların şarkılarıyla sahnede olacak.

7 Eylül Perşembe günü tarihçi ve araştırmacı yazar Sinan Meydan, "Kurtuluştan kuruluşa" adlı söyleşide türlü zorluklara rağmen kazanılan büyük zaferin Cumhuriyetle taçlandırıldığı o eşsiz mücadeleye dair önemli noktaları Ödemişlilerle paylaşacak. 18.00'de başlayacak söyleşiye Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi ev sahipliği yapacak.

Perşembe akşamı saat 21.30'da Ödemişli sanatçı Nergiz Gönülal birbirinden güzel şarkılarla Ödemiş Milli Fuarı'na renk katacak.

8 Eylül Cuma akşamı Ödemiş Milli Fuarı'nda Selin ve Ferit Avcı çifti, flüt ve gitar dinletisi ile sahnede olacak. Dinleti saat 21.30'da başlayacak.

EFELER YOLUNDA KURTULUŞ COŞKUSU

10 Eylül Pazar günü Efeler Yolu'nun önemli etaplarından olan Suçıktı-Çamyayla etabında Ödemiş Kent Konseyi ve Efe Dağcılık üyeleriyle birlikte "Efeler Yolu İlkkurşun Yürüyüşü" yapılacak. Yürüyüş saat 07.30'da Suçıktı Mahallesi'nden başlayacak.

11 Eylül Pazartesi ve 12 Eylül Salı akşamı saat 21.00'de "Mücadelenin kadınları" adlı tiyatro gösterisi Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

12 Eylül Salı günü saat 11.00'de Ödemişli çocukların bilime dokunması için yenilenen Deneme ve Bilim Merkezi'nin açılışı Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde yapılacak. Deneme ve Bilim Merkezi açılışıyla Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kültür-sanat etkinlikleri tamamlanmış olacak.

"KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİMİZDE BULUŞALIM"

Etkinliklere tüm Ödemişlileri davet eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Kurtuluşumuzun 101. Yılına kavuşmanın onurunu tüm hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Bu yıl konserlere ayıracağımız kaynağı, ekonomik açıdan çok zorlu geçen günlerde çocuklarımıza kırtasiye desteği olarak vereceğimizi açıklamıştık. Ancak bunun yanında kurtuluş ruhuna yakışır dolu dolu bir program hazırlayacağımızı da belirtmiştik. Bu yıl tarihimizi bizlere en iyi şekilde anlatan değerli bilim insanımız Prof. Dr. İlber Ortaylı bizlerle olacak. Yine araştırmaları ve yazılarıyla yakından takip ettiğimiz Sinan Meydan da bizlere asla unutmamamız gerekenleri bir kez daha hatırlatacak. Bu iki etkinliğe öğrencilerimizin katılımını çok önemli buluyorum.

Fuar akşamlarında da Ödemişli sanatçılarımızla müziğe ve eğlenceye doyacağız. 3 Eylül Pazar sabahı Hükümet Meydanı'ndaki kutlamayla başlayacak etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Büyük Önderimiz Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru ilerlerken kurtuluş sevinciyle bir arada olmayı diliyorum" dedi.