Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin 12. Kuruluş Yılı Coşkuyla Kutlandı

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin kuruluşunun 12. yılı, coşku içinde kutlandı. Bizim Ev katılımcılarının ebeveynleriyle birlikte gönüllerince eğlendiği geceye katılan Başkan Turgay Erdem de, engelli bireylerin mutluğuna ortak oldu.

Nilüfer'de farklı engel gruplarından bireylerin sosyal yaşamda aktif bir şekilde rol almasını sağlayan, yıl boyunca düzenlenen eğitim ve atölyelerle ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine fırsat sunan Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, 12. yaşına girdi. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve açıldığı günden bu yana binlerce engelli bireyin yaşamına dokunan Bizim Ev'in 12. kuruluş yılı, düzenlenen gecede coşku içinde kutlandı.

Bizim Ev'de eğitim alan bireyleri ve aileleri ile Bursa'da engellilere yönelik çalışan kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşlarının katıldığı geceye Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile Meclis Üyeleri de katılarak, engelli bireyleri yalnız bırakmadı.

Bir düğün salonundaki etkinlik, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in yaptığı konuşma ile başladı. Nilüfer Belediyesi olarak engelsiz bir kent oluşturma hedefiyle yıllardır örnek projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Turgay Erdem, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün önemine de değindi. Engelli vatandaşlara toplumsal yaşama karışmaları için ihtiyaç duydukları her tür desteği vermeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Turgay Erdem, bu amaçla 2011 yılında kurulan Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin, kurulduğu günden bu yana engellilerin; sosyal, politik, ekonomik ve kültürel yaşamdaki konumlarına dair farkındalığı artırmak amacıyla çalıştığını vurguladı. Yeni mekanına taşınan Bizim Ev'de engelli vatandaşların sosyal hayatta yaşadığı dezavantajları ortadan kaldırmaya yönelik eğitim çalışmaları yapıldığını kaydeden Başkan Erdem, "Burada, oyun, müzik ve spor etkinlikleri, mutfak çalışmaları, kültürel geziler ve el sanatları atölyeleri yapılıyor. Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte üretebilecekleri ortamlar oluşturuluyor. Fiziksel ve zihinsel engelliler ile yaş guruplarına göre çalışmalar yapılırken, görme engellilere de bilgisayar ve beyaz baston eğitimleri veriliyor. Bütün çalışmalardaki temel hedefimiz engelli bireylerin evden çıkıp birey olarak sosyal yaşama katılmalarının zeminini hazırlamak" diye konuştu.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün ayrıca; Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi, Tekerlekli Sandalye Tamir Evi, Engelsiz Ulaşım Hizmeti ve Şarj Dolum İstasyonları gibi çalışmaları da yürüttüğünü belirten Başkan Erdem, "Ben, bu alanda hizmet üreten tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederek Bizim Ev'in 12. yaşını kutluyorum. Tüm insanlık için eşit ve tüm engelliler için erişilebilir bir dünya diliyorum" şeklinde konuştu.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da, "Nilüfer'de engelli dostlarımızla bir arada yaşama kültürünü oluşturmak için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ve ekip arkadaşlarını kutluyorum. Bizim Ev projesi çok önemli bir proje ve engelli bireylerin sosyal yaşamın içinde var olmalarına yönelik örnek işler yapıyor. Bu anlayışı Bursa'nın tamamına yaymak için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ile İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü de, bu sorunların giderilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bizim Ev'in 12'nci kuruluş yılı pastasını geceye katılanlarla birlikte keserken, bu özel geceye ev sahipliği yapan Gold Düğün Salonu işletmecilerine ve sponsor firmalara plaket vererek teşekkür etti.

Gecenin ilerleyen dakikalarında Burak Şenöz ve orkestrasının sahne almasıyla coşku da arttı. Hareketli şarkıların çalmasıyla birlikte pisti dolduran engelli bireyler, aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi. Mutlulukları yüzlerine yansıyan engelli bireyler, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile bol bol fotoğraf çektirdi. - BURSA