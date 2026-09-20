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Galatasaray'a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen'den geldi

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Galatasaray'a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen'den geldi Haber Videosunu İzle
Galatasaray'a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen'den geldi
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Nijerya Futbol Federasyonu, Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında zorlu rakibi Trabzonspor'a 4-0 kaybeden Galatasaray'a yıldız futbolcusu Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi.

MİLLİ TAKIM MAÇLARINDA OLMAYACAK

Nijerya Futbol Federasyonu, Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in, Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Madagaskar ve Gine-Bissau maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.

İYİLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Nijerya Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından Victor Osimhen ile ilgili yapılan duyuruda, "Victor Osimhen, kas zorlanmasından dolayı iyileşme sürecinin sürdürdüğü için Nijerya’nın, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek" denildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAndroid Adana:

Adam Ülkesinin Formasını Giyemeyecek Bu Nasıl Müjdeli Haber.! Aynısı Bizde Olsa Ve Oynadığı Ligde Böyle Haber Yapılsa Hoş Olurmu.! Boş Boş Haberler Yazıp Paylaşmayın Arkadaş. Şu Başlığı Atmak İçin İnsan Kendini Biraz Olsun Sorgulamalı.

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