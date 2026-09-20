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Kayseri Kocasinan'da tüfekle vurulan kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Kayseri Kocasinan'da tüfekle vurulan kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi'nde tüfekle vurulan kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kadının nasıl yaralandığını belirlemek için evde inceleme yaptı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi Cırgalan caddesi üzerinde bulunan bir evden silah sesi geldi. Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler N.K.'nin tüfekle vurularak yaralandığını belirledi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis N.K.'nin nasıl yaralandığının tespit edilmesi için evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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