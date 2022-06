NİLSEM kursiyerleri eserleriyle hayran bıraktı - Haberler

Nilüfer Belediyesi'nin, kadınların sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılında hayata geçirdiği Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi (NİLSEM), yeni mezunlarını verdi. 135 kursta eğitim alan 2 bin 126 öğrencinin el emeği göz nuru eserleri, yılsonu sergisinde izlenime sunuldu.

Nilüfer Belediyesi'nin, kadınların sosyo-kültürel gelişimine ve yeni bir meslek edinmelerine katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılında hayata geçirdiği Nilüfer Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde (NİLSEM), bir dönem daha sona erdi. Nilüfer Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen koza, mefruşat, çiçek yapımı, çini boyama, hasır sepet örme, iğne oyası, ahşap boyama, kabak oymacılığı, takı, deri ve wayu çanta yapımı, gümüş kazaz, iğne oyası gibi 135 ayrı branşta, 2021-2022 eğitim döneminde 2 bin 126 kursiyer eğitim aldı. Fethiye, Yüzüncüyıl ve Üçevler mahallelerinde yer alan merkezlerin yanı sıra kentin birçok mahallesinde açılan kurslarda eğitim alan kursiyerler, mezuniyet sevinci yaşadı. Kursiyerlerin eğitim dönemi boyunca ortaya çıkan el emeği göz nuru çalışmaları, yılsonu sergisinde izlenime sunuldu. Fethiye Mahallesi'ndeki NİLSEM'de gerçekleştirilen mezuniyet töreni ve yılsonu sergisine, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Turan, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Erdoğmuş, Fethiye Mahalle Muhtarı Sebahattin Kelebekler, kursiyerler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sürdürülebilir öğrenmenin önemine dikkat çekti. NİLSEM'in açıldığı günden bu yana binlerce kadının sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına büyük katkı verdiğini belirten Başkan Turgay Erdem, "Bir yıl boyunca çok güzel çalışmalar yaptınız. Birçok alanda kurslardan faydalandınız ve güzel eserler ortaya çıkardınız" diye konuştu.

El emeği ürünlerin ekonomik değere dönüşmesi için Nilüfer Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlara destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Erdem, "Nilüfer'de bu amaçla bir kooperatif kuruldu. Bunun yanında sosyal medyada satış ve pazarlama eğitimleri, kadın girişimcilik eğitimleri düzenledik. Bu emeklerin birçok alanda değerlendirilmesini sağlamak, bizim görevlerimizden biri. Siz örgütlü olduğunuz sürece biz, sizin yanınızda yer almaya devam edeceğiz. Emeklerinizden dolayı sizleri kutluyorum. 2005 yılından bu yana bu tür çalışmaları Nilüfer Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütüyoruz ve bu sayede, 25 bin kişiye ulaştık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Katılımlarınız bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Nilüfer Belediyesi ile 2005 yılından bu yana iş birliği içinde olduklarını belirten Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Turan da, halk eğitim merkezlerinin artık klasik dikiş, nakış kursları olmaktan çıktığını, her yaşa ve çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim veren hayat boyu öğrenme merkezlerine dönüştüğünü vurguladı. Turan, "Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Halk Eğitim Merkezi, bütün imkanlarını birleştirerek, halkın hizmetine sunuyor. Çalışmalarımızda her zaman yardım ve desteğini esirgemeyen, her türlü imkanı hazırlayan ve sunan Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem'e, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Muharrem Tüfekçi'ye, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

NİLSEM kursiyerleri adına konuşan Gülçin Esen de, yıl boyunca NİLSEM'de aile ortamında çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Emek sarf ederek, sevgimizi katarak çıkan ürünlerin tanıtımının yapılması, sergilenmesi ve ekonomik kazanca dönüştürülmesi çok önemli. Sergiler sanat üzerinde bir köprüdür. Daha önce el sanatlarıyla ilgilenmemiştim. Buraya gelince başarıya ulaştım. Burada bilgi, deneyim ve yetenek kazandık. Bize gelişim olanağı sağlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kursiyerleri başarılı çalışmalarından kutlayan Fethiye Mahalle Muhtarı Sebahattin Kelebekler de, "Kadınların bundan sonraki hayatlarında da aile ekonomilerine faydalı olmasını ümit ediyorum. Kursiyerlerimizin mahalle ekonomisine de büyük faydaları var. Biz, bu birliktelikten çok mutluyuz. Bize bu imkanı sağlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Halk Eğitim Müdürü Mehmet Turan'a, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Erdoğmuş'a ve öğretmenlere katkılarından dolayı belge vererek teşekkür etti. Başkan Turgay Erdem, NİLSEM sergisini gezerek toplam bin 700 adet el emeği, göz nuru eser ile Misi'deki İpek Evi'nde yapılan ipek ve dokuma kumaş örneklerini hayranlıkla izledi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel