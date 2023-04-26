Nevşehir'de seçimlerde bin 889 güvenlik görevlisi görev yapacak

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde alınacak olan güvenlik tedbirlerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde alınacak olan güvenlik tedbirlerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel seçim güvenliği konusunda basın mensupları ile bir araya geldi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Nevşehir Alay Komutanı Albay Murat Bahittin Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ile birlikte basın mensupları katıldı. Toplantıda Nevşehir'de ki seçmen ve sandık sayıları hakkında da bilgi veren Vali Becel, seçim günü alınacak tedbirleri de açıkladı.

Vali Becel toplantıda yaptığı konuşmada " Yönetenlerin yönetilenlerce özgür bir şekilde seçilebildiği siyasi rejimleri, demokratik rejim olarak adlandırabiliriz. Demokrasinin, temsili demokrasi olarak önem kazanması ve yaygınlaşmasının en önemli sonucu, temsilcilerin belirlenmesi amacı ile seçim yapılmasıdır. Günümüz modern demokratik toplumlarında seçimin yeri ve önemi tartışılmaz bir gerçektir. Halk iradesini yansıtmanın demokratik bir aracı olarak seçimler, temsili demokrasilerde milletin egemenliğini kullanabilmesini fiilen ve hukuken mümkün kılmaktadır" şeklinde konuştu.

14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde halkın iradesinin sandıklara özgürce yansıyabilmesi için il genelinde titiz bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Vali Becel "İlimizde oy verme işlemi Saat: 08.00 da başlayacak Saat: 17.00 da sona erecektir. İl geneli toplam seçmen sayımız; 225.371. İl geneli toplam sadık bölgesi sayısı 267. İl geneli toplam sandık sayısı; 757'dır. İl geneli seyyar sandık sayısı; 7'dır. Kurulan Seyyar sandıklarda toplamda 77 vatandaşımız oy kullanma işlemi gerçekleştirecektir" dedi.

Seçim döneminde alınacak tedbirleri de açıklayan Nevşehir Valisi Becel "Seçim günü öncesinde oy torbalarının İlçe Seçim Kurullarına güvenli bir şekilde intikalini sağlamak. Seçim günü öncesinde ve sonrasında oy torbalarının İlçe Seçim Kurullarında güvenli bir şekilde muhafazasını sağlamak. Seçim günü, vatandaşların her türlü baskıdan uzak serbestçe ve güven ortamı içerisinde oy kullanmalarını sağlamak. Oy verme işlemi sonrasında oy torbalarının İlçe Seçim Kurullarına güvenli bir şekilde intikalini sağlamak. Seçim kurulları ile siyasi parti binaları ve diğer hassas noktalarda gerekli güvenlik önlemlerini almak. Seçim mevzuatı, YSK kararları, Bakanlık ve Valilik talimatları çerçevesinde seçimin huzur ve sükun içerisinde geçmesini sağlamak" dedi.

Suç işlenmesi halinde faillerin ve delillerin tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin anında yapılacağını da belirten Vali Becel, "Oy verme işlemleri sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki (ilçeler hariç) oy torbaları Nevşehir Adliyesinde bulunan Nevşehir Merkez İlçe Seçim Kuruluna getirilecektir. İlçelerimizde oy verme işlemleri sonrasında oy torbaları İlçe Seçim Kurullarına teslim edilecektir. Merkezde 29 sandık bölgesinde 244 sandıkta 85.811 vatandaşımız oy kullanma işlemini gerçekleştirecektir. İlçelerde 50 sandık bölgesinde, 180 sandıkta 57.872 vatandaşımız oy kullanma işlemini gerçekleştirecektir. Merkezde 1 seyyar sandıkta 21 vatandaşımız, İlçelerde 6 seyyar sandıkta 56 vatandaşımız oy kullanma işlemini gerçekleştirecektir. İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesinde; Merkezde 21 sandık bölgesinde 65 sandıkta 20.259 vatandaşımız oy kullanma işlemini gerçekleştirecektir. İlçelerde 166 sandık bölgesinde, 260 sandıkta 61.352 vatandaşımız oy kullanma işlemini gerçekleştirecektir. Nevşehir E Tipi kapalı Cezaevi Müdürlüğünde kurulan 1 sandıkta oy kullanma şartlarına haiz vatandaşlarımız oy kullanabileceklerdir" şeklinde konuştu.

Seçim günü görev alacak güvenlik güçlerinin sayılarını da açıklayan Vali Becel "Polis sorumluluk bölgesinde 29 sandık bölgesinde 244 sandıkta 298 personel görev alacaktır. Görevlendirilen ekip sayısı 49'dur. Sandık bölgeleri haricinde görevlendirilen personel sayısı 353'tur. İl merkezinde görevlendirilen toplam personel sayısı 651'dır. İlçelerde; 50 sandık bölgesinde 180 sandıkta 242 personel görev alacaktır. Görevlendirilen ekip sayısı 30'dur. Sandık bölgeleri haricinde görevlendirilen personel sayısı 129'tur. İlçelerde görevlendirilen toplam personel sayısı 371'dır. İl geneli toplam görevlendirilen Emniyet görevlisi sayısı 1.022'dır. İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesinde ise İl Merkezinde; 21 sandık bölgesinde 65 sandıkta 85 personel görev alacaktır. Sandık bölgeleri haricinde görevlendirilen personel sayısı 59'tur. İl merkezinde görevlendirilen toplam personel sayısı 285'dır. İlçelerde; 166 sandık bölgesinde 260 sandıkta 445 personel görev alacaktır. Sandık bölgeleri haricinde görevlendirilen personel sayısı 137'dır. İlçelerde görevlendirilen toplam personel sayısı 580'dır. Takviye Kuvvet olarak planlanan personel sayısı 141'dır.İl geneli toplam görevlendirilen Jandarma görevlisi sayısı 867'dır" şeklinde konuştu.

Vali Becel; 14 Mayısta yapılacak olan seçimlerde alınacak güvenlik tedbirlerinin bir önceki seçimlere göre emniyet personelinde %25, Jandarma personelinde ise % 37'lık artış olduğu belirtildi. - NEVŞEHİR