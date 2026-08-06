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2. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Özel Kitap Okuyucuyla Buluşacak

2. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Özel Kitap Okuyucuyla Buluşacak
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Kırşehir’de 7-8-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ın sanatını, hayatını ve beslendiği kültürel kaynakları ele alan özel bir kitap okuyucuyla buluşacak.

Kırşehir'de 7-8-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın sanatını, hayatını ve beslendiği kültürel kaynakları ele alan özel bir kitap okuyucuyla buluşacak.

Festival öncesinde açıklamalarda bulunan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek; Neşet Ertaş'ın sadece eserleriyle değil, yetiştiği kültürel ortam ve bıraktığı mirasla da gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi. Vali Demiryürek; "Neşet Ertaş'ın türkülerini bugün büyük kitleler hayranlıkla dinliyor. Her birimiz onun eserlerinde kendimizden bir parça buluyoruz. Bir insanı yaşatmak sadece eserlerini dinlemekle olmuyor. Onu yetiştiren kültürü anlamak, anlatmak ve geleceğe taşımak da büyük önem taşıyor. Bu anlayışla 7-8-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 2. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nde, şehrimizin yetiştirdiği bu büyük değeri müziği, fikir dünyası ve kültürel mirasıyla yeniden ele alacağız" dedi. Neşet Ertaş'ı yakından tanıyan araştırmacı-yazar Bayram Bilge Tokel ise festival kapsamında yayımlanan kitabın, sanatçının yaşamını kronolojik olarak anlatmanın ötesinde, onun sanatını besleyen kültürel iklimi ortaya koymayı amaçladığını ifade etti. Tokel; "Neşet Ertaş anısına hazırlanan bu çalışmada, hayatını sanatına adamış büyük bir halk ozanının eserleri ve beslendiği kültürel kaynaklar, Ertaş'ı ortaya çıkaran perspektif çerçevesinde tarihi arka planıyla birlikte değerlendirildi. Kitapta, Neşet Ertaş'ın sanatı ve düşünce dünyası farklı yönleriyle yorumlanmaya çalışıldı" diye konuştu.

Festival kapsamında açık hava konserleri, Kültür Bakanlığı sanatçıları konserleri, 'garip' belgeselinin yapımcısı Hacı Mehmet Duranoğlu'nun belgesel öykü anlatımı, paneller ve müzik konserleri yer alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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