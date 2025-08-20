Merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş'a sahip çıkan Kırşehirliler oldu

Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, İzmir'de yaşadığı barınma sorununa Kırşehir Koruma Platformu sahip çıktı. Kentsel dönüşüm nedeniyle evsiz kalan Ertaş için dernek üyeleri yeni bir daire kiraladı ve tüm masraflarını üstlendi.

YENİ EVİNE KAVUŞTU

Üç çocuk babası olan Ali Ertaş, oturduğu binanın yıkılacak olması üzerine kalacak yer arayışına girmişti. Zor durumda olduğu öğrenilen Ertaş'a Kırşehir Koruma Platformu devreye girerek İzmir'de bir daire kiraladı. Yeni yuvasına taşınan Ertaş, kendisine destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Ertaş, en büyük isteğinin maddi imkânsızlıklar nedeniyle ayrı kaldığı çocuklarıyla yeniden bir arada yaşamak olduğunu belirterek, "Kaldığım ev yıkılacaktı, uygun bir yer arıyordum. Kırşehirliler bana sahip çıktı. Şimdilik bu evdeyim, ileride daha geniş bir ev bulursak çocuklarımı yanıma almak istiyorum" dedi.

"AĞABEYİMLE AYNI ÇATIYI PAYLAŞTIK"

Ağabeyi Neşet Ertaş ile birlikte yıllarca konserlere katıldıklarını hatırlatan Ali Ertaş, "Aynı evde yaşadık, köylere, şehirlere birlikte gittik. O İzmir'de vefat etti, ardından Kırşehir'e götürdük. Türküleri hâlâ dillerde" sözleriyle anılarını paylaştı.

"NEŞET ERTAŞ'IN MİRASINA SAHİP ÇIKILMALI"

Kırşehir Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger ise, Neşet Ertaş'ın yalnızca Kırşehir'in değil, tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurduğunu belirterek, "Onun emanetine sahip çıkmak görevimiz. Ali ağabeyimizin zor durumda olduğunu öğrenince hemen harekete geçtik. Bundan sonraki yaşamını huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sürdürmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Hayırseverlere de çağrıda bulunan Düger, tüm Kırşehirlilerin ihtiyaç sahiplerine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.