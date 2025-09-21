Nenehatun Kız Anadolu Lisesi'nin yarım asırlık mezunları bir araya geldi

50 yıl önce aynı sıralarda eğitim gören Erzurum Nenehatun Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, yarım asır sonra yeniden okulda buluştu. 50 yıl önce çekilmiş siyah beyaz fotoğrafları, semaver çayı, marşlar ve halaylarla dolu duygusal ve unutulmaz bir gün yaşadılar.

1974-75 öğretim yılında mezun olan 50 eski öğrenci, yarım asır sonra Erzurum Nenehatun Kız Anadolu Lisesi'nde buluşarak hem anılarını tazeledi hem de eski öğretmenleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Program, çeşitli etkinliklerle renklendi; sergi, müzik, çay ikramı ve duygusal konuşmalar gün boyunca sürdü. Buluşma, tarihi Erzurum Nenehatun Kız Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen programla gerçekleşti. Etkinliğe katılan mezunlar ve öğretmenler okul binasını da gezerek geçmişe yolculuk yaptı.

Mezuniyetlerinin üzerinden 50 yıl geçen eski öğrenciler, 2025 yılı Eylül ayında mezuniyet yıl dönümlerini kutlamak üzere bir araya geldi.

Etkinliğe 50 kadın mezun emekli öğretmen ile birlikte, emektar öğretmenlerin öğretmenleri Ülkü Çalış ve Sevinç Özyazıcıoğlu da katıldı. Programın organizasyonunu üstlenen isimlerden biri ise emekli öğretmen Çiğdem Ilıcalı oldu. Okul Müdürü Mustafa Taşer ve Beden Eğitimi Öğretmeni Güver Demir de etkinlik boyunca mezunları yalnız bırakmadı.

Mezuniyetlerinin 50. yılını 50. yıl marşı ile taçlandırdılar

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından mezuniyetlerinin 50. yılı olması nedeniyle hep bir ağızdan 50. Yıl Marşı ve Öğretmen Marşı söylendi. Okulun mevcut öğretmenlerinden Muammer Demir tarafından okul bahçesinde hazırlanan semaver çayı, Erzurum usulü kıtlama şeker eşliğinde ikram edildi.

Davul-zurna ile halay çeken mezunlar, okul binasında 50 yıl öncesine ait fotoğrafların yer aldığı nostaljik sergiyi de gezdi. Fotoğrafları cep telefonlarına kaydeden mezunlar, duygusal anlar yaşadı. Ardından okulun kütüphanesinde ağırlanan katılımcılar, okulun bugünkü durumu hakkında bilgi aldı.

Neden bu buluşma gerçekleşti

50 yıl önceki arkadaşlıkları yeniden canlandırmak, öğretmenlerine şükran sunmak ve okul anılarını tazelemek amacıyla bir araya gelen mezunlar, aynı zamanda okulun eksiklerinin giderilmesine katkı sunmak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak için bir dernek ya da vakıf kurma kararı aldı. Bu fikir, Beden Eğitimi Öğretmeni Güver Demir tarafından önerildi ve katılımcılar tarafından olumlu karşılandı. Yeni oluşumun başkanlığına Çiğdem Ilıcalı önerildi.

Duygusal anlar yaşandı

Yıllar sonra öğrencileriyle bir araya gelen emekli öğretmenler Ülkü Çalış ve Sevinç Özyazıcıoğlu, eski öğrencileriyle kucaklaşıp gözyaşlarına hakim olamadı. Çalış, "50 yıl sonra öğrencilerimle buluşmak benim için tarif edilemez bir mutluluk. Nice yıllarda tekrar bir araya gelmeyi diliyorum" dedi.

Çiğdem Ilıcalı: "Biz büyük bir aileyiz"

Etkinliğin öncülerinden emekli öğretmen Çiğdem Ilıcalı duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Biz 1974-75 mezunu Nenehatun Kız Öğretmen Lisesi mezunlarıyız. O dönemde Türkiye'nin dört bir yanından; Çorum, Merzifon, Amasya, Trabzon, Sivas ve İzmir'den gelen arkadaşlarımızla Erzurum'da kaynaştık. Bu okul yatılıydı ve dört yıl boyunca çok güzel bir eğitim aldık. Öğretmenlerimize minnettarız. Mezuniyetimizin 50. yılını, hayatta kalan ve gelebilen 50 arkadaşımızla birlikte kutluyoruz. Erzurum'un tarihi yerlerini gezdik, Nenehatun'un mezarını ziyaret ettik. Bu bir vefa buluşması oldu. Okulumuzun bu adıyla da gurur duyuyoruz. Arkadaşlarımız ayet güzel yetişmenin vermiş olduğu gururla Türkiye'nin dört bir tarafına dağıldık. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e layık milli ve manevi değerlerine sahip, vatanını, milletini seven milliyetçi insanlar yetiştirmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu açıdan mutluyuz ayrıca bu etkinliğin düzenlenmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen bugünkü okul müdürümüz Mustafa Taşer, ve okul idarecilerimiz Güven Demirci ile Muammer Demir beylere de teşekkür ediyoruz."

Ilıcalı, dönem arkadaşları ile her yıl bir ilde bir araya gelerek birlik beraberliklerini pekiştirdiklerini ve bundan sonra da bu buluşmanın geleneksel olarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Etkinlik sonunda ise Çiğdem Ilıcalı aynı dönem mezun öğretmen arkadaşları adına 50 yıl önce kendilerini yetiştirmede emekleri olan emektar öğretmenleri Ülkü Çalış ile Sevinç Özyazıcıoğlu'na ve okul müdürü Mustafa Taşar'a birer buket çiçek takdim etti.

Nenehatun Kız Anadolu Lisesi'nin tarihcesi

Nenehatun Kız Anadolu Lisesi'nin kullandığı tarihi bina 1900 yılında o zamanki adıyla "Darülmuallimin" mektebi olarak bir sınıfla eğitim öğretime açılmıştır. Eğitim öğretim hayatına başladığı günden bu yana sadece eğitim amacıyla kullanılan okul, sırasıyla Darülmuallimin, Erzurum Erkek Öğretmen Okulu'na (Darülmuallimin), Nenehatun Kız İlköğretmen Okulu, Nenehatun Kız Eğitim Enstitüsü, Erzurum Kız Lisesi, Nenehatun Kız Lisesi ve Nenehatun Kız Anadolu Lisesi adıyla on binlerce mezun vermiştir. - ERZURUM