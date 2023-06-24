Nazilli Ticaret Odası yönetimi, Kuyucaklı üyeleri ile buluştu

AYDIN - Nazilli Ticaret Odası Yönetimi, üye buluşmalarını sürdürüyor. Sorumluluk sahasında yer alan Nazilli merkezli Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerinde faaliyetlerini sürdüren üyeleri ile buluşma, bilgilendirme ve teşekkür toplantıları düzenleyen oda yönetimi, bu haftaki toplantısını Kuyucak'ta gerçekleştirdi.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ve Ticaret Odası'na kayıtlı Kuyucaklı üyelerle bir araya geldi. Bölgeyle ilgili sorun ve taleplerini NTO yönetimine iletme ve yönetimle birebir görüşme fırsatı bulan üyeler bu imkanı oluşturan Nazilli Ticaret Odası yönetimine teşekkür ettiler.

Pamukören Mahallesi'ndeki bir restoranda yapılan toplantıda 20 yıl ve üzerinde Ticaret Odası kaydı bulunan Buharkent'teki üyelere teşekkür belgeleri takdim edildi. Ticaret Odası temsilcileri ile üyelerinin bir araya geldiği toplantıda; 2013 yılından bu güne kadar yapılan oda faaliyetleri, hayata geçirilen projeler, üyelerin talebi üzerine gerçekleştirilen lobi faaliyetleriyle ilgili tanıtım videosu gösterildi. Nazilli Ticaret Odası'nın üye odaklı hizmet vermeyi ilke edilen bir kurum olduğu, mevzuattan kaynaklanan yasal sorumlulukların yanında faaliyetlerin tamamının üyelerin talep ettiği iktisadi ve sosyal hususlardan oluştuğu anlatıldı. Bölge Odası hüviyetinde hizmet veren Oda'nın yetki ve sorumluluk alanının; Nazilli ile birlikte Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerinden oluştuğu, bu nedenle bölge olarak bakıldığında farklı özelliklere sahip ilçelerden oluşan sorumluluk alanı içinde Yönetim Kurulunun tüm üyelerin sesi olmaya gayret gösterdiği ifade edildi. Ayrıca KGF ve Nazilli'nin il olması konusunda net bilgiler paylaşıldı. Başkan Nuri Arslan, Nazilli'nin il olacağı konusunda sözlerin verildiğini ve 1937 yılında Nazilli'yi ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçenin il olması konusunda verdiği tavsiyenin de yerine getirilmesi zamanının geldiği müjdesini verdi.

"Sorunların çözümü için çalışıyoruz"

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, toplantının amacı ile ilgili yaptığı açıklamada: "Bildiğiniz gibi Ticaret Odamız 5174 sayılı kanun çerçevesinde kurulan odalardan bir tanesidir. Görevimiz; üyelerimizin ticari faaliyetlerini geliştirmek, sorun ve sıkıntılarını gerekli makamlara arz ederek çözümleri konusunda gereken çalışmayı yapmak. Nazilli Ticaret Odası olarak üyelerimizin menfaati çerçevesinde ve ısrarla sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde; 2013 yılından bu güne kadar birçok sorunun çözümünü sağladık. Gerçekleşmesi için çalıştığımız, her platformda yetkililere iletilen konuların başında; küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu esnaf kefalet kredisi benzeri bir finans sistemi gelmektedir. Esasen bir kamu kaynağı olan Halk Bankası tarafından tahsis edilen Esnaf Kredisinden aynı işi yapan, aynı ölçekteki firmalardan Ticaret Odasına kayıtlı olanların faydalanamadığı, bu nedenle mümkün olan en kısa sürede bu konuda yasa değişikliği yapılması veya yeni bir sistem kurulması için çalışıyoruz. 5 bine yakın üyemiz var. Biz sizden sorunlara dönüş önerileri talep ediyoruz. Ama nedense yaptığımız anketlere rağmen çok düşük oranda dönüş oluyor. Herkesin beklentisi var. Bunu biliyoruz ama yüz yüze görüşme noktasında sizleri mutlaka bekliyoruz. 5 bin kişi üzerinde yaptığımız anket sonucunda sadece 40 kişiden dönüş aldık. Sadece sorun ve çözüm önerileri değil bizlerden beklentilerinizi de taleplerinizle görüşlerinizle bu anketlerden görmek özellikle de yüz yüze görüşerek, bu sorunlara çözüm bulmak istiyoruz. Öncelikle 5 bin kişiden sadece 40 kişinin geri dönüş yapması bizleri üzdü. Biz talep, öneri ve sorunların belirlenmesi açısından anketlere, birebir görüşmelere büyük önem veriyoruz"

"Atatürk'ün tavsiyesi yerine getirilecek"

Nazilli'nin il olması konusuna da açıklık getiren Başkan Arslan, 1937 yılında Nazilli'yi ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçenin il olması konusunda verdiği tavsiyenin de yerine getirilmesi zamanının geldiği müjdesini verdi. Arslan konuşmasının devamında: "Diğer bir konu Nazilli'nin il olması konusu. Özellikle sosyal medyada ve basında gündemde. Biz genel seçimlerden önce Sayın Özhaseki'ye ziyaretimizde Nazilli'nin il olması şeklindeki dosyasının hazır olduğu, Cumhurbaşkanımızın talimatını beklediğini belirtmişti ve bunun da Türkiye'de il olma sırası bekleyen ilk 5 ilçe içerisinde olduğunu belirtmişti. Araya genel seçimler girdi ve yakın zamanda da sonucunu beklemekteyiz. Nazilli'nin il olması demek katma değer ve kazancın yüzde 100 artması demek, ekonominin canlanması demek, üyelerin ticaretinin iki kart artması demek. Biz bunun için 'Nazilli olsun Platformu'nu kurduğumuzda siyaset üzeri bir kuruluş olarak gereken her türlü çalışmayı yapmaktayız ve bu konuda farkındalık oluşturmak, bilgi oluşturmak ve en tepede çalışmayı hızlandırmak amacıyla zaten yoğun bir tempoyla çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Bunun için bizim hep beraber siyaset yapmadan tek vücut olmamız gerekiyor. Bu konuda şimdiden desteklerinizi bekliyorum" dedi.

"Odamızın başarılarının devamını diliyorum"

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi de yaptığı konuşmada: "Nazilli Ticaret Odası Yönetiminde bir çalışma azmi ve adanmışlık gördüm. Bir heyecan gördüm. Bu heyecanda beni oldukça mutlu etti. Bu tür işlerde biraz daha adanmışlık, heyecanlı ve tutkulu olmak gerekiyor. Bunu da gördüm ve çok mutlu oldum. Odamızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Toplantı üyelikleri 20 yılı geçen işletmelere teşekkür belgesi verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.