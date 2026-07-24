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Nazilli'de okul yöneticilerine ÇÖZGEM tanıtıldı

Nazilli'de okul yöneticilerine ÇÖZGEM tanıtıldı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, okul öncesi eğitim kurumlarındaki yöneticilere yönelik düzenlenen toplantıda, Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM) tanıtıldı. Uzman Psikiyatrist Müge Karagöz Çetiner'in sunumuyla çocuklarda gelişimsel, ruhsal ve davranışsal sorunların erken fark edilmesi ile doğru tanı ve zamanında müdahalenin önemi vurgulandı. Ayrıca ÇÖZGEM hizmetleri ve eğitim-sağlık iş birliği süreçleri hakkında bilgi verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerine yönelik Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM) hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ile İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, Uzman Psikiyatrist Müge Karagöz Çetiner tarafından ÇÖZGEM'in çalışma alanları ve sunduğu hizmetler hakkında sunum yapıldı. İlçedeki resmi ve özel anaokullarında görev yapan okul yöneticilerinin katıldığı programda, çocuklarda gelişimsel, ruhsal ve davranışsal sorunların erken dönemde fark edilmesinin önemi ele alındı. Sunumda, doğru tanı ve zamanında müdahalenin çocukların gelişim sürecine sağladığı katkılara dikkat çekildi.

Toplantıda ayrıca ÇÖZGEM bünyesinde sunulan hizmetler ile eğitim ve sağlık kurumları arasındaki iş birliği süreçleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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