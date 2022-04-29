Nazilli'de mezarlıklar Ramazan Bayramı öncesi bakıma alındı

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli'de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi Eğriboyun, Evranlı, Malhallı, Dallıca, İsabeyli ve Arslanlı mahallelerindeki mezarlıklarda ot biçme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda ot biçme ve temizlik çalışmalarını tamamladı.

Yıl içinde düzenli olarak mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Bugüne kadar mezarlıklarımızda pek çok çalışma gerçekleştirdik. Temizlik çalışmalarının yanı sıra Eğriboyun mezarlığımızda çerçevede bir genişletme çalışması yaptık. Mezarlıkların çevre yollarının yenilenmesi, içerisinde yer alan çeşmelerin bakım ve tamiratlarının yapılması ve dinlenme alanlarının yenilenmesi gibi rutin işlemlerimiz düzenli olarak yapılıyor. Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmesi için gerekli tüm çalışmalarımızı yaptık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Nazillili hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmesi için arife günü Atatürk Parkı önünden Sümer Mahallesi güzergahında 15 dakika aralıklarla Eğriboyun ve Evranlı Mezarlıklarına araç kaldırılacak. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel