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Nazilli'de eğitimcilere siber güvenlik semineri

Nazilli'de eğitimcilere siber güvenlik semineri
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çocukların dijital ortamda güvenliğini sağlamak ve siber risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim semineri düzenlendi. Seminerde sosyal medya kullanımı, kişisel veri koruma ve güvenli internet konuları ele alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çocukların dijital ortamda güvenliğinin sağlanması ve siber risklere karşı farkındalık oluşturulması amacıyla eğitim semineri düzenlendi.

Nazilli Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Siber Güvenlik Tedbirleri Eğitim Semineri'nde, çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği riskler, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve tehlikelerden korunma yöntemleri ele alındı. Program kapsamında katılımcılara, çocukların internet kullanımında karşılaşabilecekleri siber tehditler, güvenli internet kullanımı, kişisel verilerin korunması ve sosyal medya platformlarında alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında bilgi verildi.

Nazilli Kaymakamı Hülya Küpeli Kan, seminerin ardından yaptığı değerlendirmede, çocukların dijital ortamda güvenliğinin büyük önem taşıdığını belirterek eğitim programına katkı sunan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Programın, eğitimcilerin siber güvenlik konusundaki farkındalıklarının artırılması ve öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının güçlendirilmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

Seminere Nazilli İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Orman İşletme Müdürü ile ilçedeki resmi ve özel okul, kurum ve kurslarda görev yapan müdür yardımcıları, rehber öğretmenler, beden eğitimi öğretmenleri, müzik öğretmenleri ve görsel sanatlar öğretmenleri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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