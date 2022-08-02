Nadir Küpeli: 'ESOGÜ ile güzel çalışmalara imza atacağız'

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Kamil Çolak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, başarılar diledi. Başkan Küpeli, Eskişehir sanayisi ve bilim dünyasının gelişimi konusunda birlikte güzel çalışmalara imza atmak istediklerini dile getirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyeleri Erol Öz ve Hasan Hakan Bayar ile birlikte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Kamil Çolak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve Eskişehir Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muhammet Ali Tiltay da yer aldı.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli birlikte pek çok projelere imza attıkları Eskişehir'in yetiştirdiği değerli bir bilim insanının Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, Rektör Çolak'a yeni görevinde başarılar diledi.

"Birlikte çalışacağımız çok konu var"

Ziyarette üniversite-sanayi iş birliği konusuna değinen Başkan Küpeli, "Eskişehir OSB olarak üniversite-sanayi iş birliğini çok önemsiyoruz. Eskişehir Osmangazi Üniversitemiz ile yıllardan beri çok güzel çalışmalara ve iş birliklerine imza attık. Sayın rektörümüz bildiğimiz ve tanıdığımız bir isim. Sayın Rektörümüzün de katkılarıyla önümüzdeki dönemde güzel çalışmalara ve yeni iş birliklerine imza atacağımıza inanıyoruz. Birlikte çalışacağımız çok konu var" diye konuştu. Başkan Küpeli, Eskişehir sanayisi ve bilim dünyasının gelişimi konularında birlikte ortak çalışmalar yapmayı arzu ettiklerini dile getirdi.

"Çalışmaların sayısını ve niteliğini artırmak adına çalışacağız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, önceki yıllarda üniversite-sanayi iş birlikleri doğrultusunda ESOGÜ ve Eskişehir OSB olarak önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade etti. Yeni dönemde bu çalışmaların sayısını ve niteliğini artırmak adına çalışacaklarını aktararak, Eskişehir sanayisinin ve bilim dünyasının gelişimine katkı sağlamak adına her türlü iş birlikleri ve ortak projeler yapmaya her zaman var olduklarını sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR