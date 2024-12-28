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Mustafa Şahin'den 100 Aileye Gıda Yardımı

Mustafa Şahin'den 100 Aileye Gıda Yardımı
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Şahin, 'Hiçbir Anne, Hiçbir Baba Sofraya Boynu Bükük Oturmasın' projesi kapsamında 100 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Proje, Türkiye genelinde 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi aileyi hedefliyor.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Şahin, 'Hiçbir Anne, Hiçbir Baba Sofraya Boynu Bükük Oturmasın' projesi kapsamında 100 aileye yardım ulaştırdı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Şahin'in öncü olarak başlattığı proje ile Türkiye geneli 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı ulaştıracak. Şırnak'ta başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde 100 yetim ve ihtiyaç sahibi aileyle gönül sofraları birleştirildi. Engelli vatandaşlara da akülü sandalye hediye edildi. Türkiye geneli 100 bin aileye yardım ulaştırmak istediklerini ifade eden hayırsever polis memuru Mustafa Şahin, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyim. Ayrıca gönüllü bir hareketin başkanıyım. Şimdiye kadar Türkiye geneli bize ulaşan 15 bin 500 engelli kardeşimize akülü sandalye teslim ettik. Bunları hayırseverlerin destekleriyle yapmaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle Allah nasip ederse Şırnak ilimizden başlayarak yardım kampanyasına başlamış bulunmaktayız. Şırnak benim için çok özel bir yer burada bismillah diyerek yardım çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. 81 ilde dağıtılmak üzere yurt dışı ve yurt içindeki hayırseverlerin destekleri ile 100 bin aileye sağlamamız için yola çıktık. Bu yolda yolumuz uzun, yükümüz ağır. Allah herkesten razı olsun" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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