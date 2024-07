Bursa Oto Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Elektrikli ve Hibrit Araçlara Özel Eğitim Veriyor

Bursa Oto Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Geç, otomobil piyasasında elektrikli ve hibrit araç sayısında çok hızlı bir artış yaşandığına dikkat çekerek, bu yeni araba teknolojileri konusunda oto tamircilerinin eğitimine özel önem verdiklerini açıkladı. Türkiye'de elektrikli ve hibrit araç sayısının 80 bin civarında olduğunu söyleyen Başkan Geç, "2023 Eylül itibariyle hibrit ve elektrikli araçların Türkiye'deki satış oranı yüzde 11-12 arttı. Bu çok ciddi bir rakam ve böylesi bir artış 5 yıl gibi süre alır diye hesap ediyorduk. Gelecek iki yılda ciddi bir şekilde hibrit ve elektrikli araçlar sanayimize düşecek; ki düşmeye başladı da" diye konuştu.

Başkan Geç, bu sebeble oto tamircisi esnafının elektrili ve hibrit araçlar bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına ağır verdiklerini kaydederek, şunları söyledi: "2024'de ayrıca çok çeşitli markalar piyasaya girdi ve daha hala da girmeye de devam ediyor. Bunların çok kısa sürede sanayilerimize de düşeceğini tahmin ediyorum.Bu yeni araç teknolojileri konusunda çırak ve kalfalarımıza yönelik eğitim faaliyetlerimize başladık. Eğitimi Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesi'ndeki hocalarımız veriyor. Küçük Sanayi BESOP Eğitim Merkezi'nde Bursa Oto Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na ait olan bir eğitim salonu yaptık. Orayı da aktif hale getirdik. Orada da Avrupa Birliği için bir proje hazırladık. 30 Mayıs 2024 itibariyle ilk eğitimimizi orada verdik"

1965 yılında kurulan ve yaklaşık 2 bin civarında üyesi bulunan Bursa Oto Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Geç, yıllardır tamamlanamayan Kestel Çataltepe Sanayi Sitesi'ne da dikkat çekti. Yılan hikayesine dönen söz konusu bu sanayi sitesi yüzünden oto tamircisi esnafının mağduriyetinin her geçen yıl daha da arttığını ifade eden Başkan Geç, "Çataltepe tam bir muamma. Çünkü burası Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nin bir projesiydi. 2019 yılıda orada BESKOOP (S.S Besob Esnaf ve Sanatkarlar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi)" kuruldu. BESOB yetkileri BESKOOP'a aktardı. Oradaki arkadaşlarımız bunun mücadelesini veriyor. Fakat BESOB üzerinde buraya yazılan 3 bin esnafımız vardır. Bu arkadaşlarımızdan BESKOOP için yazılanlar ise 600-650 kişidir. Ben 600-650 kişiyle Çataltepe Projesi'nin biteceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü girdi maliyetleri, inşaat maliyetleri, esnafın ödeme gücü çok değişti" dedi.

Çataltepe Projesi tamamlansa da gelinen noktada Bursa'ya bir değil 3 tane Çataltepe lazım olduğunu vurgulayan Başkan Geç, "Bizim şöyle bir teklifimiz var. Bunu da her gittiğimiz yerde söylüyoruz. Bursa'da Küçük Sanayi ve Otosansit gibi sanayi siteleri çok büyük bir alan kaplıyor. Bursa'da böyle bir alan bulunmayabilir. Ama daha küçük butik sanayi siteleri kurulabilir. Örneğin İstanbul'dan Gebze'den Harem'e kadar 10-11 tane sanayi sitesi mevcut. Biz de böyle butik sanayiler yapabiliriz. Bunlar büyük sanayi dediğimiz 2-3 bin dükkanlı siteler yerine kentin çeşitli bölgelerinde konuşlu 200-250 dükkanlı sanayi siteleri olacak. Dediğim gibi bu düşüncelerimizi Ankara dahil her platforma taşıdık. Ümit ediyoruz ki bizlere söylenen sözlerin arkasında durulur ve esnafımızın bu sorunu çözüme kavuşur. Bu işi illa ki biz yapalım da demiyoruz. Öyle bir gücümüz de yok. Ama biz bu işe öncülük edebiliriz. Bu iş kooperatifli olacak ise kooperatifle olabilir. veya yerel yönetimler bu işi yapar biz de onların kiracısı da olabiliriz. Yeter ki bize yer verilsin. İnanın bu konuda çok büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Buraya yakın olması sebebiyle örnek veriyorum; mesela Millet Mahallesi'ndeki esnafımız ruhsatını alsa da almasa da ekmeğini kazanmak zorunda. Dükkanları yıkılmış bu insanların kendi geçimini sağlayabilmesi için bir yerlerde bu mesleklerini yapmak zorunda. Otosansit'te yer yok, Küçük Sanayi'de yer yok. Zaten bi iki sanayide kiralar almış başını gidiyor, o da ayrı bir problem. Küçük Sanayi'de artık hava paraları konuşulduğunu duyuyoruz. Hal böyle olunca da esnafımızda kendi bütçesine uygun olan her yerde bu işini yapmaya çalışıyor. Elbette ki bu çalışma tarzını tasvip etmiyoruz fakat üyelerimizin esnafımızın da yapacak başka çaresi yok. Nerede bulunuyorsa orada mesleğini devam ettirmek zorunda" diye konuştu.

Bursa'nın 9-10 bölgesine butik sanayi sitelerinin yapılmasının hem trafik açısından hem hizmet alacak müşteri açısından da avantajlı olacağının altını çizen Başkan Geç, "Samanlı veya Panayır bölgesine 250 tane dükkanı olan bir sanayi yaptınız. Yani o bölgenin insanı Panayır'a gidecek, o bölgenin insanı Otosansit'e gitmeyecek. O bölgenin insanı işte Beşyol'a Genç Osman'a kadar gelmeyecek. Bu her yönden tasarruf... Yoksa Bursa'da artık yer 2-3 bin dükkanlı sanayi yapmak zor gözüküyor. Sanayi dediğimiz yerler bir konsept. Yani parçacısı, elektrikçisi hep aynı yerde olacak. Bir tamircinin elektrikçiye de parçacıya da ihtiyacı var. Sanayi ortamında bunların hepsi toplu olarak bir arada olacak. Emek bölgesinde ustamız bir parça ihtiyacı için Küçük Sanayi'ye gelmesi gerekiyor, bu zaman kaybıdır" ifadelerini kullandı. - BURSA