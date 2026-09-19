Muş Korkut'ta gençler, Gaziler Günü'nde iki Kıbrıs gazisini ziyaret etti

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Yünören köyünde yaşayan Kıbrıs gazileri, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında gençler tarafından ziyaret edildi.

Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri, Gaziler Günü dolayısıyla köyde yaşayan Kıbrıs gazileri Tacettin Şahiner ve Zeynelabidin Oğurlu ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette gençler, gazilerin Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıkları hatıraları dinledi. Gaziler, gençlerle geçmişte yaşadıkları hatıraları paylaşırken, gençler de vatan savunmasının hangi zorluklarla gerçekleştirildiğini gazilerin anlatımlarından dinleme fırsatı buldu.

Gazilerin anlattığı hatıraları dikkatle dinleyen gençler, vatan topraklarının korunması için verilen mücadeleye ilişkin önemli bilgiler edindi. Ziyaret, gençlerin gazilerle sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Gençlik Merkezi gönüllüleriyle birlikte Yünören köyünde yaşayan iki Kıbrıs gazisini ziyaret ettiklerini belirterek, "Gençlerimizle beraber gazilerimizle sohbet ettik. Gazilerimiz, yaşadıkları hatıraları bizlerle paylaştı. Gençlerimiz, bu vatan topraklarının aslında ne tür zorluklarla, zahmetlerle ve emeklerle savunulduğunu birebir dinleyerek şahit olmuş oldular. Aynı zamanda gençlerimiz, kendi el emekleriyle hazırladıkları filografi Türk bayraklarını gazilerimize hediye ettiler. Gazilerimiz bizim için oldukça önemli. Biz, Gençlik ve Spor olarak her zaman gazilerimizin yanındayız. Onları yad etmeye, ziyaret etmeye devam edeceğiz. Geçmişle gelecek arasında bir bağ kurmaya, bir köprü olmaya devam edeceğiz" dedi.

Savaş çıkması halinde yine gözünü kırpmadan savaşa katılacağını belirten Gazi Tacettin Şahiner, "1954 doğumluyum. Kıbrıs'taki savaşa katıldım. Savaş çıksa yine gideriz, canımız feda olsun. Şimdi Kıbrıs olsa, başka bir yer olsa, savaş nerede olursa olsun biz gideriz. Canımız feda olsun, vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun. Vatan önemlidir. İnsan ne için yaşar? Vatan için yaşar. Türk milleti çok dürüst, çok çalışkan bir millettir. Vatanımız sağ olsun. Herkes vatan için canını feda ediyor" ifadelerini kullandı.

Vatan için tereddüt etmeyeceklerini söyleyen Gazi Zeynelabidin Oğurlu, "Vatanıma canım feda olsun. Çoluk çocuğumu da bu vatana feda ederim. Şimdi de bir yerde savaş çıkarsa seve seve giderim. Oğlumu da yanımda götürürüm. Vatan için hiç tereddüt etmem. Canım vatana feda olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı