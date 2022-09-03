Muş haber... Muş'ta besiciler 5 aylık zorlu kış mesaisi için hazırlıklara başladı

Muş'ta geçimlerini hayvancılıkla sağlayan besiciler, kış mevsiminde hayvanlarını kar üzerinde besleyebilmek için ot ve saman hazırlıklarına başladı.

Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta besiciler, kış hazırlıkları için kolları sıvadı. Merkeze 90 kilometre mesafe, 2044 rakımdaki Varto ilçesine bağlı Karapınar köyünde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan vatandaşlar, yaz mevsiminde biçtikleri otları patozlarda samana dönüştürerek, kış için stokluyor. Özellikle dağ köylerinde kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle hazırlıkları hızlandıran köylüler, hayvanlarını yılın 5 ayı kar üzerinde beslemek zorunda kalıyor.

"Geçim kaynağı hayvancılık"

Köyün 2044 rakımda yer aldığını ve kış mevsiminin bir hayli zor geçtiğini anlatan muhtar Önder Kılıç, ot hasadına altıncı aydan sonra başladıklarını söyledi. Ot biçimini tamamladıklarını ve şu anda kış hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Kılıç, "Torbalara doldurduğumuz samanları istif yapıyoruz. Kışın çetin geçtiği için yaklaşık 5 ay hayvanlarımız içeride kalıyor. Kışın bu saman ve otlarımızla hayvanlarımızı besleyerek, ilkbahar mevsimiyle dışarı çıkarıyoruz. Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık. Kışın hayvanlarımıza kar üzerinde bakmak zorundayız. Hayvanlarımıza ot ve yemi karışık veriyoruz. Kış mevsiminde 100 küçükbaş hayvan için 20 ile 25 ton arasında ot ve saman kullanıyoruz. Geçen yıl kuraklık vardı o yüzden baya sıkıntı yaşadık. Yem fiyatları da artmıştı. Bu sene kuraklık olmadığı için otlar daha iyi. Bu sene geçen yıla göre daha iyi. Verimler iyi olduğu için bu sene sıkıntı çekmeyiz" dedi.

"Günde yaklaşık 13 ton samanı torbalara dolduruyoruz"

Ot torbalama işinde çalışan işçilerden Yusuf Yapıcı ise "Genelde kendi köyümüzde işlerimizi yapıyoruz. Boş kaldığımız zamanlarda da besicilerin kış hazırlığı için saman taşıma ve torbalama işinde çalışıyoruz. Gece 02.00'de otları torbalamaya başlıyoruz ve öğlen 13.00'e kadar çalışıyoruz. Zor bir iş. Günde yaklaşık 13 ton samanı torbalara dolduruyoruz" diye konuştu. - MUŞ