Muradiye Kütüphanesi, Yarı Yıl Tatilinde Öğrencilere Eğlenceli Etkinlikler Düzenliyor

Van'ın Muradiye ilçesinde yarı yıl tatiline giren öğrenciler ilçe kütüphanesine akın ederek doyasıya eğlendi.

Muradiye İlçe Kütüphanesi Müdürü Serdar Baş yarı yıl tatiline giren öğrenciler için kütüphane yerleşkesinde bir program düzenlendi. Çocuklara burada kitap sevgisini aşılamak adına çalışma yapan Baş, birbirinden farklı oyunlar ve 'Rafadan Tayfa', 'Göbekli Tepe" film gösterimi ile çocukların kütüphaneyi daha sık kullanması sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe merkezinde çocuklara yönelik yapılan çalışmalarla ilgili İHA muhabirine konuşan Kütüphane Müdürü Serdar Baş, "Müdürlüğümüz kapsamında bu yarıyıl tatilinde ve diğer günlerde, çeşitli etkinliklerle kütüphane kültürünü ve okuma alışkanlığını kazandırma amaçlı çalışmalarımız var. Bu etkinliklerimiz arasında kitap okuma saati, masal okuma saati, maker ve ahşap atölyesi ile el becerilerini geliştirme çalışmaları, tiyatro gösterimleri, baskı ve boyama etkinlikleri, zeka oyunları, yer altı zeka oyunları, sinema ve çizgi film, animasyon gösterimleri bulunuyor. Bu kapsamda, çeşitli kategorilerde en çok kitap okuyan okuyucularımıza ödüller veriyoruz" dedi.

Kütüphane tanıtımlarının da devam ettiğini ifade eden müdür Baş, "Okulların kütüphaneye gelerek öğrencilerimize buranın tanıtması ve hakkında bilgi verilmesi için bilgilendirme etkinliklerimiz var. Bunun yanı sıra biz de okullara giderek kütüphane tanıtımı ve oryantasyon çalışmaları yapıyoruz. Etkinliklerimiz arasında balon eğlenceleri, palyaço gösterileri, bilgi yarışmaları gibi eğlenceli aktiviteler; diğer kurumlarla iş birliği içinde düzenlediğimiz yazar-okur buluşmaları; sağlık, teknoloji ve ilk yardım gibi konularda seminerler de yer alıyor. Bugün özelinde ise TEGEV öğrencilerimize yönelik sinema gösterimi düzenliyoruz. Şu anda Rafadan Tayfa: Göbeklitepe filminin gösterimi gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

Kütüphanede keyifli bir zaman geçirdiklerini söyleyen öğrenciler ise kütüphane müdürüne teşekkür ederek, sürekli kütüphaneyi kullanacaklarını ve kitap okuyacaklarını söyledi. - VAN