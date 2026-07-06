Zorlu yayla şartlarında tescilli lezzet üretiliyor

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki 3 bin rakımlı Munzur Dağları yaylalarına her yıl mayıs ayında çıkan Şavak aşiretine mensup göçerler, koyunlarından elde ettikleri sütü geleneksel yöntemlerle tescilli Erzincan Tulum Peynirine dönüştürüyor.

Hayvancılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu bölgede, atalarından devraldıkları göçerlik kültürünü sürdüren aileler, kışı köylerinde geçirirken ilkbahar ve yaz aylarında zengin bitki örtüsüne sahip Munzur yaylalarına göç ediyor.

Yaylalarda kurdukları çadırlarda yaşayan göçerler, günün ilk ışıklarıyla birlikte koyunlarını otlatmak için dağlara çıkarıyor. Gün boyunca doğal meralarda otlayan koyunlar, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sağım için yayla yerleşimlerine getiriliyor.

Sağılan süt, geleneksel yöntemlerle işlenerek tescilli Erzincan tulum peynirine dönüştürülüyor. Göçerler, kaliteli üretim için zorlu doğa şartlarında yoğun mesai harcıyor.

Engebeli yayla yollarında ulaşımı at, eşek ve katırlarla sağlayan üreticiler, hazırladıkları tulum peynirlerini toptancılar aracılığıyla çevre illere pazarlıyor.

Yaylalarda yaşamını sürdüren göçerler, yırtıcı hayvanların sürülerine zarar vermemesi için geceleri nöbet tutuyor.

Ekim ayına kadar Munzur yaylalarında kalacak olan göçer aileler, havaların soğumasıyla birlikte yeniden köylerine dönerek kış hazırlıklarına başlayacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı