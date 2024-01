Mülakatlarda Haksızlıklar Devam Ediyor

MUSTAFA USTA

Eğitim İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, "Mülakat olayının ne kadar yanlış bir şey olduğunu ve mülakat olayında yine usulsüzlüklerin her zaman olacağını, birilerinin yine kayırılacağını, puanı düşük kişilerin puanı yüksek olan kişilerin önüne geçirileceği gibi bir takım haksızların yaşanacağını söylüyorduk ve cumhurbaşkanının söylemiş olduğu mülakatların adil yapılacağı noktasını da maalesef göremedik, yine adaletsizlikler yaşandı. Maalesef ülkemizde buna cumhurbaşkanımız da dahil kimse çözüm getiremedi" dedi.

Eğitim İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, Türkiye'de gerçekleştirilen mülakatlarda haksızlıkların devam ettiğini belirtti. Şahbenderoğlu, "Yakın zamanda memurların girmiş olduğu görevinde yükselme sınavları yapıldı. Bu mülakatlar sırasında gördük ki, yine insanların almış oldukları puanların çok çok altında bir takım mülakat puanları verilerek kasıtlı olduğunu düşündüğümüz ve bunların yasal takiplerinin yapılacağını biliyoruz. Bu şekilde bir takım durumlar yaşandı maalesef. Bu bizim haklılığımızı bir kez daha ortaya çıkardı" diye konuştu.

"MAALESEF ÜLKEMİZDE BUNA CUMHURBAŞKANIMIZ DA DAHİL KİMSE ÇÖZÜM GETİREMEDİ"

Celal Şahbenderoğlu, şöyle konuştu:

"Maalesef bizim daha önce belirttiğimiz endişelerimiz gerçek olmaya başladı. Geçmişte seçim vaadi olarak verilen mülakatın kaldırılması gerçekleştirilmek bir tarafa, bugün mülakatta maalesef yine her zaman gördüğümüz yanlışlar yapılmaya devam ediyor. Yakın zamanda memurların girmiş olduğu görevinde yükselme sınavları yapıldı. Bu mülakatlar sırasında gördük ki, yine insanların almış oldukları puanların çok çok altında bir takım mülakat puanları verilerek kasıtlı olduğunu düşündüğümüz ve bunların yasal takiplerinin yapılacağını biliyoruz. Bu şekilde bir takım durumlar yaşandı maalesef. Bu bizim haklılığımızı bir kez daha ortaya çıkardı. Mülakat olayının ne kadar yanlış bir şey olduğunu ve mülakat olayında yine usulsüzlüklerin her zaman olacağını, birilerinin yine kayırılacağını, puanı düşük kişilerin puanı yüksek olan kişilerin önüne geçirileceği gibi birtakım haksızların yaşanacağını söylüyorduk ve cumhurbaşkanının söylemiş olduğu mülakatların adil yapılacağı noktasını da maalesef göremedik, yine adaletsizlikler yaşandı. Maalesef ülkemizde buna cumhurbaşkanımız da dahil kimse çözüm getiremedi. Bu mülakat garabeti hala devam ediyor ve insanlarımız bu noktada hala mağdur olmaya devam ediyor.

"DEVLETİ İDARE EDENLER BU ADALETSİZLİKLERE SON VERSİNLER"

Biz birilerinin yandaş olarak bu işlerde çıkar sağladığını düşünüyoruz. Bunu da son derece yanlış buluyoruz. Türkiye'nin geldiği bu noktaya da üzülüyoruz. Hükümetin bir an önce bu konuda sağlıklı bir şekilde değerlendirme yaparak bu haksızlıkları, adaletsizlikleri ortadan gidermesi gerektiğini düşünüyoruz, yoksa bu lekeler bu iktidarın her zaman yakasına yapışmaya devam edecek. Bu süreç içinde de insanlarımızın bu tip adaletsizlikleri iyi değerlendirmesini istiyoruz. Maalesef seçimdeki vaatler seçim bittikten sonra gördüğümüz üzere tekrar eskisi haline geliyor ve bu yanlışlar, bu hatalar yapılıyor. İnsanlarımızın bunu iyi değerlendirmesini, bu konuları iyi araştırmasını istiyoruz. Seçim yalanlarıyla bir yere varılmayacağını da böylece gözlemlemiş olduk. Mülakat olayındaki bu hukuksuzlukların da bunun bir ispatı olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla insanlarımız bu konuyu iyi değerlendirmeli. Bu hataları artık yapmama noktasında herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu yapmalı. Devleti idare edenler, devletin kadrolarında bulunan insanlar artık bu adaletsizliklere son versinler. Liyakat esas olacak deyip te, bir yerlere seçim vaadi olarak yansıtan insanlar iş başa düştüğünde görüyoruz ki, aynı tas aynı hamam her şey devam ediyor."