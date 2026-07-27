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Filenin Sultanları'na büyük ayıp! Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı

Filenin Sultanları'na büyük ayıp! Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı Haber Videosunu İzle
Filenin Sultanları'na büyük ayıp! Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
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Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları'na yapılan ayıp final maçı sonrası ortaya çıktı. Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun şampiyonluğu Brezilya'nın kazanması üzerine kurguladığı ve bu şekilde prova yaptığı ifade edildi.

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
  • Final öncesi şampiyonluk seremonisi provalarında yalnızca Brezilya'nın kazanması senaryosu çalışıldı.
  • Melissa Vargas, final maçında 33 sayı atarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. 2023'ün ardından ikinci kez zirveye çıkan Filenin Sultanları'na, final maçı öncesinde organizasyon yetkilileri tarafından büyük bir ayıp edildiği ortaya çıktı.

ŞAMPİYONLUK MAÇINA VARGAS DAMGASI

Organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, finalde Brezilya'ya karşı üstün bir oyun sergiledi. Şampiyon takımımıza altın madalyalarını Polonyalı eski voleybolcu Michal Kubiak takdim etti. Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla "en değerli oyuncu" seçildi.

FİNAL ÖNCESİ SADECE BREZİLYA İÇİN PROVA YAPILMIŞ

Millilerimizin muhteşem zaferiyle sonuçlanan Milletler Ligi finali öncesinde, salonda yapılan şampiyonluk seremonisi provalarında sadece Brezilya ihtimalinin değerlendirildiği gün yüzüne çıktı.

TRT Spor ekranlarında bu skandal detayı paylaşan eski milli voleybolcu Esra Gümüş Kırıcı, organizasyondaki taraflı tutumu şu sözlerle anlattı:

"Yarı finalden sonraki izlenimlerim salonda provalar yapıldı. Hep Brezilya özelinde yapılan bir seremoni çalışması vardı. FIVB Başkanı evet Brezilyalı, belki çok fazla çalışan var ama erken bir prova yapıldı diye düşünüyorum. Bugün bunu sahada gösterip seremonide biz olmalıyız diye düşünüyorum."

SANTARELLI: TÜRK VOLEYBOLU İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM

Şampiyonluğun mimarlarından Başantrenör Daniele Santarelli, maç sonu yaptığı açıklamalarda hem oyuncularıyla duyduğu gururu dile getirdi hem de kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

İtalyan çalıştırıcı, zaferin ardından oyuncularıyla büyük bir gurur duyduğunu ifade etti. Zaman zaman hakkında eleştiriler olabildiğini belirten tecrübeli antrenör, her şeye rağmen her zaman Türk voleybolu için en iyisini yapmaya çalıştığını vurguladı.

Kaynak: Haberler.com
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