Söke'de yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Aydın'ın Söke ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Cemile Gökçiçek, komşularının haber alamaması üzerine evinde ölü olarak bulundu. İtfaiye ekipleri balkondan girerek eve ulaştı; ölüm nedeni araştırılıyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu. Söke'nin Fevzipaşa Mahallesi Kemal Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Cemile Gökçiçek'ten (76) bir süre haber alamayan komşuları, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ İNCELEMELER SONUCUNDA BELİRLENECEK
İtfaiye ekipleri, üçüncü kattaki daireye balkondan giriş yaptı. Evde yapılan kontrolde Cemile Gökçiçek'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Gökçiçek'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.