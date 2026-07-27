Söke'de yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu. Söke'nin Fevzipaşa Mahallesi Kemal Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Cemile Gökçiçek'ten (76) bir süre haber alamayan komşuları, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İNCELEMELER SONUCUNDA BELİRLENECEK

İtfaiye ekipleri, üçüncü kattaki daireye balkondan giriş yaptı. Evde yapılan kontrolde Cemile Gökçiçek'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Gökçiçek'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı