Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar

İstanbul Beşiktaş'ta yaklaşık bir ay önce meydana gelen kundaklama olayı ile Beylikdüzü'nde yaşanan kurşunlama saldırısıyla ilgili Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, iki olayın da aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Bodrum'a gittikleri tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, aralarında iki kadının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 88 mermi ele geçirildi.

TELEFONLARINDAN 'BLOK' GRUBU ÇIKTI

Polis ekiplerinin şüphelilerin cep telefonlarında yaptığı incelemelerde ise dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde, şüphelilerin sosyal medya üzerinden "Blok" isimli bir grup kurdukları ve burada rapçi Blok3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın'a yönelik saldırı hazırlığı yaptıklarının değerlendirildiği yazışmalar ile görseller bulundu.

Şüphelilerin grup içerisinde Hakan Aydın'ın kaldığı otel, kullandığı otomobiller ve konum bilgilerini birbirleriyle paylaştıkları tespit edildi.

"BİZ TATİL YAPIYORDUK" SAVUNMASI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Şüphelilerin ifadelerinde, "Biz kimseye suikast yapmayacaktık. Tatil için Bodrum'a geldik." dedikleri öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı