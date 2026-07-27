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Derecik'te 5 gündür kayıp olan Şevket İzci derede ölü bulundu

Derecik'te 5 gündür kayıp olan Şevket İzci derede ölü bulundu
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde 5 gün önce kaybolan Şevket İzci (25), Ortaklar köyü yakınlarındaki derede cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları jandarma, AFAD, güvenlik korucuları ve gönüllülerle yürütülmüş, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde 5 gündür haber alınamayan Şevket İzci'nin (25) derede cansız bedeni bulundu.

Irak sınırında bulunan Derecik ilçesine bağlı Ortaklar köyünde yaşayan Şevket İzci 5 gün önce kaybolunca yakınlarının ihbarıyla jandarma, AFAD ekipleri, güvenlik korucuları ve gönüllü vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Ortaklar köyü yakınlarındaki derede Şevket İzci'ye ait olduğu değerlendirilen atın ölü bulunması ile birlikte çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarının 5'inci gününde, köyün yakınındaki derede İzci'nin cansız bedenine ulaşıldı. İzci'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp birimine gönderilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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