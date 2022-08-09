Muğla yerel haberleri | Marmaris'te Sinpaş'ın İnşaat Alanında Nöbete Başlayan Çevreciler Gözaltına Alındı Muğla haberi: Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılbük Koyu'nda Sinpaş GYO’nun mahkeme tarafından faaliyeti durdurulan inşaatında kontrol amaçlı nöbet tutan çevreciler gözaltına alındı. ESMA TURAN Muğla'nın Marmaris ilçesi Kızılbük Koyu'nda Sinpaş GYO'nun mahkeme tarafından faaliyeti durdurulan inşaatında kontrol amaçlı nöbet tutan çevreciler gözaltına alındı. Marmaris'teki Kızılbük Koyu'nda yaklaşık 30 yıl önce başlatılan ve sonrasında Sinpaş GYO'ya satılan otel-devre mülk projesine Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 13 Ağustos 2021 tarihinde verdiği "ÇED gerekli değildir" kararı, Marmaris Kent Konseyi ve Marmarisli yurttaşlar tarafından 11 Eylül 2021 tarihinde 'yürütmeyi durdurma' talebiyle yargıya taşınmıştı. Muğla 3. İdare Mahkemesi, temmuz ayında projeye verilen "ÇED gerekli değildir" kararını iptal etmişti. ÇEVRECİLER GÖZALTINA ALINDI Kararın iptali sonrası Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada, inşaatın faaliyetine son verildiği, inşaat alanında bulunan çalışanların alan dışına çıkarıldığı belirtilmişti. Dün gece saatlerinde kontrol amaçlı inşaat alanına giden Marmaris Kent Konseyi üyeleri, bir tankerin içeriye girmeye çalışması üzerine alanda nöbete başladı. Nöbet tutan çevreciler, bugün öğle saatlerinde gözaltına alındı. ANKA / Yerel Sinpaş Gyo Marmaris Muğla Yerel Haberler

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