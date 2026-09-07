Haberler

Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü

Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü Haber Videosunu İzle
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filenin Sultanları, İstanbul’da İtalya’yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Nefes kesen finalin ardından milli takım kaptanı Eda Erdem, tribün desteğinin geri dönüşte büyük rol oynadığını belirterek “Onların baskısı olmasa 3-2’ye getiremezdik” dedi. Erdem, şampiyonluk kupasını Cumhuriyetin açtığı yolda mücadele eden ve gelecek nesillerde yer alacak tüm kız çocuklarına armağan etti.

Filenin Sultanları, İstanbul’da oynanan Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen bir mücadeleye imza attı. Dört sette büyük çekişmenin yaşandığı finalin karar setinde oyunun kontrolünü eline alan milliler, rakibine üstünlük kurarak tarihi bir başarı daha elde etti. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşmayı 3-2 kazanan ay-yıldızlılar, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.

“SEYİRCİNİN BASKISI BİZİ MAÇA DÖNDÜRDÜ”

Karşılaşmanın ardından ise kaptan Eda Erdem’in sözleri geceye damga vurdu. Milli takım kaptanı Eda Erdem, final boyunca tribünlerden yükselen desteğin takım üzerindeki etkisine dikkat çekti. Zorlu mücadelede geriye düştükleri anlarda seyircinin enerjisinin kendilerini yeniden oyuna dahil ettiğini belirten Erdem, “Bu takımla inanılmaz gurur duyuyorum. Seyirci harikaydı, destek harikaydı. Onların baskısı olmasa 3-2'ye getiremezdik. Herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bizlere en iyisini vermeye çalıştılar, biz de sahaya en iyisini koymaya çalıştık. Tekrar, 3 yıl sonra yeniden şampiyon olmak inanılmaz bir duygu!” sözleriyle taraftarın katkısını vurguladı.

KUPAYI GELECEK NESİLLERE ARMAĞAN ETTİ

Şampiyonluğun kendileri için yalnızca bir kupa olmadığını ifade eden Eda Erdem, Türk kadınlarının ve kız çocuklarının neler başarabileceğini göstermekten duyduğu gururu dile getirdi. Kaptan, kazanılan Avrupa şampiyonluğunu kendilerinden sonra gelecek kız çocuklarına armağan etti. Erdem, elde edilen başarının yeni nesillere ilham vermesini istedi.

Erdem, "Biz bugün sadece bir şampiyonluk kazanmadık. Cumhuriyetin bize açtığı yolda Türk kadınlarının neler başarabileceğini bir kez daha gösterdik. Bizden önce yolu açanlar, bize inananlar ve bizden sonra gelecek olan tüm kız çocuklarına armağan olsun bu kupa. Türk Kadını mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz

Yeni dönem, yeni isim! DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor
Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor

Altın alışverişinde yeni dönem! Kuyumcuya gitme devri kapanıyor
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu

Düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu
Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı

CHP mi YENİ Parti mi? Tarafını cezaevinden yazdığı mektupla belli etti
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

İş insanı fuhuştan tutuklandı! Bakanlıktan fotoğrafa açıklama geldi