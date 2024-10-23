Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı gerçekleştirildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni, Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda gerçekleştirildi.

Tören, üniversite orkestrasının sunduğu müzik konseriyle başladı ve ardından Gazi Üniversitesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın "Tütün, Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı Risk Etmenleri" konulu açılış dersi ile devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Gazze'de devam eden olaylara dikkat çekerek, "Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanmaktadır. Masum insanlar, İsrail'in saldırıları altında hayatlarını kaybetmekte ve evleri yok edilmektedir. Bu vicdansız saldırıları lanetliyorum" dedi.

Rektör Kaçar, konuşmasında üniversitenin mevcut durumuna ve tarihine de değindi. Üniversitenin, 44 binden fazla öğrencisi ve 3 bine yakın personeli ile Türkiye'nin önemli akademik yapılarından biri olduğunu vurgulayan Kaçar, üniversitenin bugünkü başarısına katkı sağlayan hayırseverlere ve kurumun gelişiminde emeği geçenlere teşekkür etti. Sıtkı Davut Koçman'ın üniversiteye yaptığı katkılara da dikkat çeken Kaçar, "Sıtkı Koçman, kampüsümüzdeki birçok binayı vergisi ödenmiş kazancından yaptırarak bize miras bıraktı. Onu minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Açılış töreninde ayrıca, Teknofest 2024'te önemli başarılar elde eden iki öğrenci grubuna da yer verildi. Disiplinler Arası Proje Topluluğu'nun "Sirius İHA" takımı, arama kurtarma ve istihbaratta kullanılacak insansız hava aracı projesiyle finale kalıp ikincilik elde ederken, İnovasyon ve Teknoloji Topluluğu'nun "Turgut Reis İDA" takımı, İnsansız Deniz Araçları yarışmasında altıncı oldu. Rektör Kaçar, öğrencileri ve danışman öğretim üyelerini tebrik ederek, üniversitenin bu tür başarılarla uluslararası arenada daha da büyüdüğünü ifade etti.

Rektör Kaçar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin 62 farklı ülkeden gelen 1200 uluslararası öğrenci ile birlikte toplamda 44 bin 837 kayıtlı öğrenciye ev sahipliği yaptığını ve 120 bine ulaşan mezunuyla sadece Muğla'nın değil, dünyanın da saygın bir üniversitesi haline geldiğini söyledi. - MUĞLA