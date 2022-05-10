Muğla Datça'daki Cinsel Saldırı Davasının İlk Duruşması Yapıldı

ARALIK, IĞDIR (ANKA) -

ESMA TURAN

Muğla'nın Datça İlçesi'nde Orçun Gültekin'in (26), 25 yaşındaki G.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı 30 Haziran'a erteledi. G.K.'nın avukatı Gülhan Keleş, "Alacağı ceza için umutluyuz. Erkek adaletin değil, gerçek adaletin yer bulacağına inanıyoruz" dedi.

Datça'ya bağlı Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan Orçun Gültekin, 25 Ekim 2021 tarihinde 25 yaşındaki G.K. isimli bir kadını, 'Evine bırakacağım' diyerek kendi işletmesine götürdüğü, burada genç kadına nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Orçun Gültekin, davanın ilk duruşması yapılmadan Datça Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 23 Aralık'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Datça Kadın Platformu ve Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ise sanığın serbest bırakılmasını, basın açıklaması yaparak protesto etmiş, mağdur vekili de tahliye kararına itiraz etmişti. İtiraz üzerine Muğla 2. Sulh Ceza Mahkemesi 30 Aralık'ta Orçun Gültekin hakkında yeniden yakalama kararı çıkarmış, evinde yakalanan ve adliyeye sevk edilen Orçun Gültekin tutuklanmıştı.

Davanın ilk duruşması Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Mahkeme, eksik tanık ifadesi olması ve G.K.'nın telefonunun HTS kayıtlarının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

"KADINLAR OLARAK YİNE MAĞDURUN YANINDA OLACAĞIZ"

Duruşma sonrası adliye önünde Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kadın platformu üyeleri ile birlikte ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan G.K.'nın avukatı Gülhan Keleş şöyle konuştu:

"Davanın bugün ilk duruşmasıydı, oldukça uzun sürdü. Önce sanığın ifadesi alındı. Her aşamada, her çıktığı makamda farklı şeyler anlatan sanık, bugün de yeni şeyler katmaya devam etti. Mağdur ise olayın şokunu hala atlatamamış durumda. Olayı hatırlayabildiği kadarıyla en ince ayrıntısına kadar anlattı. Bir kadın olarak bunu anlatabilmesi gerçekten büyük bir güç. Ağlayarak anlattı, bütün heyet çok etkilendi. Bugün duruşma, dosyamızda bazı eksiklikler olması nedeniyle 30 Haziran'a ertelendi. Biz kadınlar olarak yine mağdurun yanında olacağız."

"ALACAĞI CEZA İÇİN UMUTLUYUZ"

Avukat Keleş, yaşanan olayla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Olay 25 Ekim'de Datça'da gece kimsenin olmadığı, sezon sonu olması nedeniyle bütün işletmelerin boş olduğu bir saatte, sanık mağduru 'Evine bırakacağım' bahanesiyle arabasına bindirdikten sonra onun istemediği şekilde, kendi işletmesine götürüp orada zorla cinsel saldırıda bulundu. Yargılaması yeni başladı. Alacağı ceza için umutluyuz. Erkek adaletin değil gerçek adaletin yer bulacağına inanıyoruz."