Ttb Merkez Konseyi Üyesi Dr. Bulut: Muğla'nın Yatak Kapasitesi Arttırılmalı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Tabip Odası Başkanı Çetin Erdolu, kentte yaz aylarında artan nüfusun sağlık hizmetlerine yük bindirdiği belirtilerek kapasite planlaması yapılması gerektiğini vurguladı. TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Naki Bulut ise Muğla'nın, benzer nüfusa sahip Aydın ve Denizli'ye göre kamu hastane yatağı açısından ciddi dezavantaj yaşadığına dikkati çekti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi son dönemde hijyen koşulları ve yetersiz yatak kapasitesi nedeniyle kamuoyunda sık sık gündeme geliyor. Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen Menteşe Devlet Hastanesi binasının yanında bulunan eski devlet hastanesi binasında yıkım çalışmaları sürerken, aynı alanda 200 yataklı yeni devlet hastanesinin yapılması planlanıyor. Bu kapsamda Muğla Tabip Odası'nın yeni dönem çalışmaları kapsamında değerlendirmelerde bulunan Oda Başkanı Çetin Erdolu, Muğla'da yaz aylarında artan nüfus nedeniyle sağlık hizmetlerinin daha fazla yük altında kaldığını vurguladı. Kapasite planmalası yapılması gerektiğini aktaran Erdolu şunları söyledi:

"Muğla'da kış aylarındaki nüfus, yaz aylarında yüzde elli oranında artıyor ve özellikle tatil bölgelerinde hizmet talebi konusunda önemli bir artış sağlanıyor. Öncelikle bunun hesabını yaparak bir çalışma yürütüyoruz. Şu anda planlanan bizim Tabip Odası ve Muğla Akademik Odalar Birliği olarak Muğla merkez için şöyle bir planlama yapıyoruz. Öncelikle burada ikinci basamak hastane olan Menteşe Devlet Hastanesi'nin mutlaka yenilenmesi, güçlendirilmesi ve yatak sayısının arttırılması, büyük ölçüde Eğitim Araştırma Hastanesi'ne giden nüfusun bir miktar azalmasını ve dolayısıyla oradaki yükün bir miktar azalarak daha nitelikli bir hizmet verilmesini sağlayacak diye düşünüyoruz. Bu nedenle bununla ilgili bir raporumuzu biz gönderdik ve TTB Merkez Konseyi de zaten bu konuda bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma hemen hemen bütün siyasi partilere verildi, gönderildi."

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Naki Bulut da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aydın'da 3 bin 200 devlete ait kamuya ait yatak var. Bu sayı Denizli'de 2 bin 600, Muğla'da ise bin 700. Yaz döneminde Muğla'nın nüfusu çok çok daha fazla arttığı da bir gerçek. Nüfusu bu kadar yüksek olmasına rağmen Aydın ve Denizli'ye göre neredeyse yüzde 40, yüzde 50 daha dezavantajlı durumda. Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde personel sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Orada fiziki koşulların yeterli olmadığını düşünüyorum. Yatak sayısı az, yoğun bakım yatak sayısı az, ameliyathane salon sayısı az. Öncelikle çok hızlı bir şekilde Muğla'nın merkez başta olmak üzere yatak kapasitesinin arttırılması gerekiyor. Merkezdeki asgari yatak ihtiyacının 2 bin civarı olduğunu düşünüyorum. Bu giderilmedikçe de maalesef hastalarımız, vatandaşlarımız bu konuda sıkıntı yaşayacaklar."

Kaynak: ANKA