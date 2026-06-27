Menteşe Kurşunlu Meydanı'nda Slow Food Şenliği düzenlendi

Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı, Menteşe ilçesindeki tarihi Kurşunlu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Bu kez sadece alışverişin değil, şenlik havasındaki etkinliklerin de adresi olan pazarda, 'İyi, Temiz, Adil Gıda' mottosuyla üretilen doğal ürünler tüketicilerle buluştu. Pazarda ayrıca Aşure Günü dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz aşure ikramı yapıldı.

Pazarın açılışı ve etkinlikler hakkında açıklamalarda bulunan Slow Food Muğla Sözcüsü Gürkan Tetik, yerel kurumların desteğiyle üreticileri ve tüketicileri bir araya getirdiklerini belirtti. Slow Food hareketinin özellikle gelecek nesiller için taşıdığı öneme dikkat çeken Tetik, "Bugün Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı olarak Kurşunlu Meydanı'nda pazarımızı açtık. İyi, Temiz ve Adil Gıda ile ilgili olarak üreticilerimiz buraya geldiler, ürünlerini hazırladılar. Kurumlarımızın desteğiyle buradayız. Slow Food tabii çok önemli. Neden önemli? Gençlerimiz, çocuklarımız için doğru beslenme; ata tohumundan üretilen, kimyasal ilaç ve gübre içermeyen, onun dışında plastiksiz ve en önemlisi küçük ölçekli üreticilerimize dokunan, onların kendi ürettiği ürünleri direkt müşteriyle birebir kontak kurarak satabildiği bir pazar. Bu yönden çok kıymetli" dedi.

"Sıfır pestisit, tam güven"

Ürünlerin sıkı bir denetimden geçtiğini ve Fast Food alışkanlığına karşı güçlü bir alternatif sunduğunu vurgulayan Tetik, "Ürünlerde tabii hiçbir şekilde koruyucu kimyasal ilaç, pestisit olmaması ve pazarın kendi iç denetim mekanizmasıyla denetlenmesi, gelecek nesillerin sağlıklı bir nesil olarak hayatlarını devam ettirmesi açısından çok kıymetli. Fast Food dediğimiz hızlı tüketilen, çabuk pişirilen, koruyucu içeren ürünlerden ziyade; gençlerin doğru beslenme alışkanlığını kazanmasıyla ilgili yapılan bir çalışma bu" ifadelerini kullandı.

Muğla'da 'Slow farm' dönemi

Muğla'da doğala dönüşün her geçen gün büyüdüğünü ve 'Slow Farm' sayısının arttığını müjdeleyen Gürkan Tetik, "Tabii burada Slow Food yeryüzü pazar üreticilerinden ayrı, bir de 'Slow Farm' dediğimiz yavaş çiftliklerimiz var. Burada da üreticilerimiz bulunmakta. Şu anda Muğla'da en azından 10 tane üreticimiz artık Slow Farm oldu. Bu üreticilerimiz mevsimlik ürünlerini kendileri topluyorlar, hasat yapıyorlar, sonra da burada tüketicilerle buluşturuyorlar" dedi.

Sanat, kitap ve çocuk atölyeleri

Bu haftaki pazarın konsept olarak bir şenlik havasına büründüğünü söyleyen Tetik, pazar alanındaki diğer etkinlikleri ise şu sözlerle aktardı: "Bu seferki yeryüzü pazarımız biraz şenlik havasında geçiyor. Pazarımızın yanında geri dönüşümden elde edilen ürünlerle hazırlanan bir sanat resim sergimiz var. Aynı zamanda 'kitapları atmayalım' diyerek ikinci el kitapları, sahaf kitaplarını burada tüketicilerle buluşturuyoruz. Gelenler okumuş kitapları, ikinci el kitapları da burada bulup alabiliyorlar. Ayrıca müzik etkinliklerimiz var; şu anda genç bir arkadaşımız burada güzel bir mini konser veriyor."

Ücretsiz aşure ikramı ve doğal atölyeler

Aşure Günü'nün de pazar alanında hep birlikte kutlandığını belirten Tetik, "Bu hafta aşure günü olması vesilesiyle, biraz önce burada ortaklaşa bir aşure etkinliği yapıldı. Hazırlanan aşureler ücretsiz bir şekilde tüketicilerimize dağıtıldı, bundan dolayı da çok mutluyuz. Çocuklarımızı da unutmadık; onlar için çocuk atölyeleri gerçekleştirildi. Tamamen doğal boyalardan elde edilen ürünlerle baskı atölyesi ve şu anda devam eden yüz boyama atölyesi gibi birçok etkinlikle alanımızı şenlik havasında geçirmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı