Kurtaran 2026 Tatbikatı sona erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Aksaz Deniz Üs Komutanlığı açıklarında gerçekleştirilen Kurtaran-26 tatbikatı, geniş katılımla icra edildi. Tatbikata 22 ülkeden 34 gözlemci iştirak ederken, faaliyetler 16 gemi ve 7 hava unsuru ile yürütüldü.

Tatbikatın seçkin gözlemci günü, denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar'da verilen brifing ile başladı. Aksaz açıklarındaki faaliyette Türk Deniz Kuvvetleri'nin üst düzey komuta kademesi de hazır bulundu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu başta olmak üzere çok sayıda amiral ve komutan TCG Alemdar'da incelemelerde bulunarak tatbikata katılım sağladı.

Tatbikatın temel hedefinin, satha çıkma kabiliyetini yitiren denizaltı personelinin en kısa sürede milli ve uluslararası imkanlarla kurtarılması olduğu vurgulandı. Birlikler arası koordinasyon ve birlikte çalışabilirlik de test edildi.

"NATO bağlantılı masa başı tatbikatla eş zamanlı yürütüldü"

NATO Deniz Komutanlığı planlamasıyla yürütülen Dynamic Minotaur-26 masa başı tatbikatı da eş zamanlı olarak Türkiye'de icra edildi. Sahadaki uygulamalarla karar süreçleri birlikte değerlendirildi. Tatbikatta fırkateyn, denizaltılar, kurtarma gemileri, mayın avlama ve karakol gemileri ile hava unsurları görev aldı. Kara, hava ve sahil güvenlik unsurları da destek verdi.

"İleri teknoloji sistemler kullanıldı"

Tatbikat süresince yandan taramalı sonar, uzaktan kumandalı sualtı araçları, atmosferik dalış elbiseleri ve kurtarma çanı gibi ileri teknolojilerle kurtarma senaryoları uygulandı.

15 Nisan'da verilen alarm mesajıyla başlayan tatbikatta, senaryo gereği satha çıkamayan denizaltının aranması, tespiti ve personel tahliyesi başarıyla icra edildi. Tatbikat 21 Nisan'da planlandığı şekilde tamamlanacak. - MUĞLA

