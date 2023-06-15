Muğla'da Figen Çoban Cinayeti Davasının İlk Duruşması 13 Temmuz'da Yapılacak

ESMA TURAN

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Figen Çoban'ı yakarak öldürdüğü iddiasıyla eşi ve eşinin ailesinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 13 Temmuz'da Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Çoban'ın ailesinin avukatı Kemal Ertuğrul, sanık ve tanık ifadelerine göre Çoban'ın hayattayken ve çocuklarının önünde yakıldığını söyledi.

Yatağan'a bağlı Yeşilbağcılar Mahallesi'nden 21 Ocak'ta, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.Ç., yengesi Figen Çoban'ın öldüğü ihbarında bulunmuştu. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen Çoban'ın cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Gözaltına alınan kadının eşi Mehmet Emin Ata Çoban ve kayınbiraderi S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın talimatı üzerine şüpheliler Mehmet Emin Ata Çoban, S.Ç, H.Ç. ve V.S. gözaltına alınmıştı. Zanlılardan Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban, kayınbiraderi S. Ç. ve kayınvalidesi H.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanmış, V.S. ise serbest bırakılmıştı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Figen Çoban'ın 21 Ocak'ta ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. Sanık ve tanık ifadelerine yer verilen iddianamede, maktulün eşi Mehmet Emin Ata Çoban, kayınbiraderi S.Ç, kayınvalidesi H.Ç.'nin çelişkili ifadelerinin, olayın intihar olmadığını gösterdiği belirtildi. İddianamede, Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun otopsi raporunda maktulden alınan doku örneklerinde Figen Çoban'ın zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı vurgulandı.

"BABAMIN ANNEMİ YAKTIĞINI GÖRDÜM"

İddianamede, çiftin 6 yaşındaki oğullarının Adli Görüşme Odası'nda verdiği ifade de yer aldı. İfade şöyle:

"Babamın annemi yaktığını gördüm. Evde oyun oynuyordum, annem aşağıdaydı babam annemi yaktı. 'Amca gel' diye bağırdım. Amcam çeşme ile annemi söndürdü."

İddianamede, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan şüpheli komşu V.S.'nin birisinin yakıldığı ihbarında bulunduğu belirtildi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Figen Çoban'ın eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, şüpheli komşu V.S. hakkında ise 5 yıl hapis cezası istendi. İddianame, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 13 Temmuz'da Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak davanın ilk duruşmasından önce Figen Çoban'ın annesi Zeliha Karataş (63) babası Haydar Karataş (66), kız kardeşi Filiz Karataş (22) ve ailenin avukatı Kemal Ertuğrul, gazetecilere açıklamada bulundu.

Avukat Ertuğrul, şu açıklamayı yaptı:

"Bu dosyanın duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Temmuz'da yapılacak. İddianamede de olayın bütün ayrıntıları içermekte. Bu olay başta yakınları tarafından intihar şeklinde ifade edilmiş ve kamuoyunda da o şekilde yansıtılmıştı. 3 sanık, ölenin eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi maktulün tartışma sonucu moralinin bozuk olduğunu ve intihar ettiğini ve kendini yaktığı şeklinde ifade verdi. Sanıklar hakkında da adli kontrol kararı verilip bir soruşturma başlatılmıştı ancak olayın basına yansıması ile birlikte kamuoyunda daha geniş bir şekilde yer alması sonucu jandarmanın ve Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da gerçekten üstün sayılabilecek bir araştırması sonucunda bu olayın gerçek boyutu ortaya çıktı.

"ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE MAKTULÜN YAKARAK ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERMİŞTİR"

Gerçek boyutu ise çok önceden beri maktul Figen Çoban'ın eşi tarafından darba maruz kaldığı, bu konuda hiç kimse ile bu yaşadığı sıkıntıyı paylaşmamış olması, tabiri caizse çaresiz bir kompozisyon içerisinde yaşama zorlanması, sonucunda da maktulü bu cinayete kurban gitmesine neden olan eşi Mehmet Emin Ata Çoban'ın maktulü, çalışmış olduğu Yatağan'daki fabrikada birlikte çalıştığı evli bir iş arkadaşı tarafından kendisine gönderilen bir mesajı aralarında ilişki olduğu şeklinde yorumlayarak maktule karşı baskı, hakaret ve şiddet uygulamayı sürdürmesi ve çoğaltması, bu konunun devamında da olay günü de çok ciddi boyutta kafasına da darbe alarak ilk başta verilmiş olan adli tıp raporları doğrultusunda kafasına çok ciddi darbeler sonucunda evin bulunduğu yerde muhtemelen merdivenlerden de yuvarlanması sonucu evin avlusunda hareketsiz bir şekilde yattığı aşamadan tabi bu aşamada ölüp ölmediği, işin boyutu kimse tarafından kontrol edilmemekle birlikte bir de zaten tehditlerine yer aldığı üzere Mehmet Emin Ata Çoban, orada bulunan benzini maktulü üzerine döküp çakmakla da ateşleyip bu arada işin en vahamet arz eden kısımlarından birisi de maktulün çocuklarının gözü önünde maktulün yakarak ölümüne sebebiyet vermiştir.

"BU DOSYADA TAHRİK İNDİRİMİNDEN YARARLANMASINA SEBEP OLACAK HİÇBİR UNSUR YOKTUR"

Gerek raporlarda gerek tanık ifadelerinde sonradan sanıkların ifadelerinde yer aldığı şekilde maktulün yanarken hala canlı olduğu çok açık ve net bir şekilde belli olmuştur. Biz bu dosyada da her zaman olduğu gibi yargı kurumlarımıza ve adalete güvenimiz sonsuzdur. Böylesine inanılmaz bir trajediye sebep olan kişilerin bütün kadın cinayetleri davalarında olduğu gibi tutunacakları bir hukuki dal olarak tahrik indiriminden yararlanamaması için, çünkü bizce de hukuken tahrik indiriminden yararlanmasına sebep olacak hiçbir unsur, bu dosyada yoktur. Hiç kimse böyle bir sebepten dolayı böyle bir işe kalkışma hakkını kendinde bulunduramaz. En ağır şekilde maktulün cezalandırılması için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Savcının talebi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi şeklinde. Tabii ki böyle bir durumda sanık savunma olarak da en ağır cezadan kurtulabilmek için muhtemelen kendisinin diğer kadın cinayeti davalarında olduğu gibi tahrik indiriminden yararlanmaya çalışacaktır. Tabii ki iddianamede böyle bir sevk maddesi yok. Olayın gelişimi doğrultusunda yazılmış, olayla, dosyayla örtüşen bir iddianame bu."

"ADALETE İNANIYORUZ"

Çoban'ın babası Haydar Karataş, "Adalete güveniyorum. Kızımın gözyaşı yerinde kalmasın. Avukatıma çok güveniyorum. En ağır cezaların alınmasını istiyorum" derken; anne Zeliha Karataş da "Beni aradılar, 'İntihar etti kızınız' dediler. Avukatıma güveniyorum ağır cezasını almasını istiyorum" diye konuştu.

Çoban'ın kardeşi Filiz Karataş ise adaletin yerini bulacağına inandığını söyleyerek, "Ablam için sonuna kadar savaşacağız, avukatımız Kemal Ertuğrul beyle. Adalete güveniyorum. Ablam için sonuna kadar buradayız. Suçluların en ağır cezasını almasını istiyoruz. Adalet yerini bulacak buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.