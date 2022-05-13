Muğla'da Çimento Fabrikasına Karşı Açılan İptal Davası Reddedildi: "Muğla'nın Çimento Fabrikasına Karşı Mücadele İradesi Değişmeyecek"

YATAĞAN, MUĞLA (ANKA) - ESMA TURAN

Muğla 2. İdare Mahkemesi, Menteşe ile Yatağan ilçeleri arasında yapılması planlanan entegre çimento fabrikası için verilen "ÇED olumlu" kararının iptali için açılan davayı, zamanaşımı gerekçesiyle reddetti. Çevreciler, mahkeme önünde; " Muğla'nın çimento fabrikasına karşı mücadele iradesi değişmeyecek, hukuki ve meşru mücadeleye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi ile Yatağan'a bağlı Deştin Mahallesi arasına özel bir şirket tarafından yapılması planlanan entegre çimento fabrikasına karşı, Muğlalıların tepkileri sürüyor.

Menteşe Kent Konseyi, Akdeniz Yeşilleri Derneği ile Deştin ve Alaşar köylüleri, 29 Aralık'ta; çimento fabrikası için verilen "ÇED olumlu" kararının iptali için dava açmıştı. Muğla 2. İdare Mahkemesi, dava açılması için gereken sürenin 2015 yılında dolmuş olduğunu belirledi ve iptal talebini reddetti.

Menteşe Kent Konseyi, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Menteşe Meclisi, Deştin Çevre Platformu ve Bayır Çevre Komitesi; kararın ardından Muğla İdare Mahkemesi önünde ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Kent Konseyi Başkanı Nuran Aldan okudu. Aldan, şunları söyledi:

"Proje hakkında verilen 'ÇED olumlu' kararının iptali talebi ve Menteşe Belediyesi tarafından verilen ruhsata karşı; Menteşe Kent Konseyi, Akdeniz Yeşilleri Derneği ile Deştin ve Alaşar köylüleri adına dava açmıştık. Geldiğimiz noktada, çimento fabrikasına karşı 'ÇED olumlu' kararının iptali için açtığımız davada; mahkeme ön incelemeleri tamamlamış, davalı Bakanlığın sunduğu bilgi ve belgeleri de inceledikten sonra dosyayı esastan incelemeye ve bu doğrultuda keşif ve bilirkişi incelemesi yapmaya karar vermişti. Bu amaçla naip hakim atayarak davacılara keşif ve bilirkişi ücretini yatırmak üzere kesin süre de vermişti. Bu yönüyle mahkeme dosyayı esastan inceleme hazırlıklarını tamamlamış, geldiğimiz aşamada keşif ve bilirkişi masrafları süresinde yatırıldıktan sonra ve dosyaya da tek bir yeni bulgu girmemişken mahkeme esastan inceleme kararından vazgeçmiş bu yöndeki hazırlıklarını iptal etmiş ve davamızı dava açma süresinin 2015 yılında dolmuş olduğu gerekçesiyle reddetmiştir.

"ÇİMENTO FABRİKASINA KARŞI MÜCADELE İRADESİ DEĞİŞMEYECEK"

Bizler bu gelişmeler karşısında bilirkişi heyeti ve onların bu alanda sunacağı raporlarla sürecin tekrar değerlendirileceği umudu içindeyken, bir anda mahkeme heyeti kendi almış olduğu kararı bozarak davanın görülmemesine karar vermiştir. Gördüğümüz o ki ülkemizde pek çok çevre mücadelesi içinde deneyimlediğimiz sermayeden yana yargının işletilmesi süreci yaşanmıştır. Yargının muhalefeti cezalandırmak ve sindirmek için bir silaha dönüştürüldüğü, sermayenin hizmetine sokulduğu bu süreçte, geleceğimizin daha da karartılmak istenmesi karşısında aynı kararlılıkla mücadele etmeye, gerçekleri söylemeye ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Muğla'nın çimento fabrikasına karşı mücadele iradesi değişmeyecek, hukuki ve meşru mücadeleye devam edeceğiz."