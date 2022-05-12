Muğla Büyükşehir, Menteşe Down Cafe'yi Hizmete Açtı

MENTEŞE, MUĞLA (ANKA) - Engelli ve Down Sendromlu bireylerin istihdam edilerek hayatlarını daha kolay sürdürebilmelerini hedefleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde "Sen de Gel Down Kafe"yi hizmete açtı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ilçesinin ardından Menteşe ilçesinde de "Sen de Gel Down Kafe"yi hizmete açtı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde hizmete açılan kafenin açılış törenine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Sayar Özcan, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İYİ Parti Muğla İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Demokrat Parti İl Başkanı İsmet Köse, Demokrat Parti GİK üyesi Zekai Alper muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

KAFEDE ENGELLİLERİN YANI SIRA DOWN SENDROMLU BİREYLER DE ÇALIŞACAK

Engelliler ve Down sendromlu bireylerin sosyal yaşama daha fazla katılmaları ve iş hayatında aktif rol almaları için açılan kafe, 253 metrekare alan üzerine kuruldu. Her gün 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet veren kafede birçok farklı ürün bulunuyor. Günlük 150 misafirin ağırlanabileceği kafenin mutfak ve servis bölümünde Özel Eğitim Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören 4 stajer öğrenci çalışıyor.

ÇAKIROĞLU: "KAFE MUĞLA'NIN ORTAK BULUŞMA NOKTASI OLACAK"

Kafenin açılış töreninde konuşan Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, "Engelli bireylerimizin toplumda ayrımcılığa maruz kalmadan toplumun değerli bir parçası olarak görülmesi gerekiyor. Kafemiz Muğla'nın ortak buluşma noktası olacak. Böylesine değerli bir projeyi hayata geçirdiği için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'e çok teşekkür ederim" dedi.

Dernek başkanının ardından konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe ilçesinde Muğla'nın en güzel kafelerinden birisinin açılışını yaptıklarını söyledi. Başkan Gümüş, "Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Türkiye'ye örnek bir merkez. Burada hizmete açılan kafemiz sadece down sendromlu kardeşlerimizin değil, tüm engelli kardeşlerimizin ortak kullanım alanı olacak. Bu güzel kafeyi Muğla'ya kazandıran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.

GÜRÜN: "ENGELLİ ENGELSİZ HERKESİ BULUŞTURAN BİR YUVA"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise konuşmasına, kafenin engelli engelsiz herkesi buluşturan bir yuva olacağını belirterek başladı. Başkan Gürün, şunları söyledi:

"Kafenin içerisinde bulunduğu tesis olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezimiz kütüphanesi, spor salonu, kreşi ve öğrenci çalışma alanları ile 7 den 70'e herkesi bir araya getiren bir yapıda. Down Kafe isim olarak Türkiye'de belirli bir konsept. Kafemizden down sendromlu, engelli, engelsiz tüm vatandaşlarımız yararlanabiliyor, burada istihdam ediliyor. Hayatı birlikte paylaşıyoruz. Down Kafe'mizin başında 'Sen de Gel' var. Sende Gel Down Kafe ile tüm hemşehrilerimizi buraya davet ediyoruz. Bu birlikteliğe, aynı masa etrafında bir araya gelmeye çok ihtiyacımız var. Fethiye'mizden sonra Menteşe ilçemizde de hayata geçirdiğimiz Sende Gel Down Kafe'nin şehrimize çok yakışacağına inanıyorum. Muğlamıza verdiğimiz sözleri tutmaya, hemşehrilerimizin yüzündeki gülümseme olmaya devam edeceğiz"