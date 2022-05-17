Muğla Büyükşehir Başkanı Gürün: 'Bodrum'un En Az 30 Yıllık Alt Yapı ve Kanalizasyon Problemlerini Çözmek İçin Çalışıyoruz'

BODRUM, MUĞLA (ANKA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum muhtarlarıyla bir araya geldi. Bodrum'a yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Gürün, Bodrum'un en az 30 yıllık altyapı sorununu ortadan kaldıracaklarını söyleyerek "Biraz sabretmemiz gerekiyor. Biz Bodrum'un en az 30 yıllık alt yapı ve kanalizasyon problemlerini çözmek için çalışıyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum İlçesinde devam eden yatırımlar ile ilgili bilgi vermek amacıyla Bodrum muhtarlarıyla dün bir araya geldi. Toplantıya Başkan Gürün'ün yanı sıra CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ve Bodrum'un çeşitli mahallelerinden 42 muhtar katıldı.

ARAS: "ALTYAPI ÇALIŞMALARININ SİYASET İÇİN ELEŞTİRİ MALZEMESİ HALİNE GELMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

Toplantıda konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, altyapı yatırımlarının yapılması gereken zorunlu bir yatırım olduğunu vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'da önemli yatırımların hayata geçirildiğini ve Osman Gürün ile uyum içinde daha büyük hizmetlere imza atacaklarını söyledi. Aras, "Bodrum'da önemli bir altyapı eksiği olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan altyapı projelerinin yapımı nedeniyle çok mutluyuz. Altyapı çalışmalarının siyaset için eleştiri malzemesi haline gelmesine ve acımasız eleştirilerin yapılmasına izin veremeyiz. Çalışmalar konusunda eksiklerimiz vardır ancak hükümetin yapmadığı yatırımları Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana Osman Başkanımla uyum içinde çalışıyoruz ve şehrimin geleceği için bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Muhtarlar toplantısında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Bodrum'daki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçemizin on yıllardır devam eden önemli bir sorunun ortadan kaldıracağı ve Bodrum'un geleceğini güven altına alacağız" dedi.

"BİZ BODRUMUN EN AZ 30 YILLIK ALT YAPI VE KANALİZASYON PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Gürün, "Biz 13 ilçesi olan çok geniş coğrafyaya sahip bir kentiz. Her ilçemizin önem durumu ve ihtiyacına göre yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu yatırımların en önemlilerinden birçoğu Bodrum İlçemizde sürüyor. Bodrum'daki çalışmalarımızın tamamlanması için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Yatırımların bir an önce bitmesini bizde istiyoruz ancak temel atma töreninde 2022 yılının sonunda önemli bir problem çıkmazsa yatırımlarımızı tamamlayacağız dedik. O nedenle biraz sabretmemiz gerekiyor. Biz Bodrum'un en az 30 yıllık alt yapı ve kanalizasyon problemlerini çözmek için çalışıyoruz" dedi.

"BODRUM İÇİN AHMET BAŞKANIMLA BİRLİKTE HUZUR VE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bodrum'da bugüne kadar 596 Milyon 390 Bin TL yatırım yaptıklarını ve 1 Milyar 46 Milyon TL'lik yatırımların ise devam ettiğini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bu yatırımların yanında en büyük sorunun ise DSİ içme suyu hatları olduğunu söyledi. Gürün, "Muğla bir deprem bölgesi ve irili ufaklı sürekli depremler meydana geliyor. Bu yer kaymaları da DSİ hatlarının sürekli patlamasına neden oluyor. Bu hatların davası devam ediyor. Neden hala sonuçlanmadığını sorgulamak lazım. Çünkü bu hatların uygun olduğuna dair imza atan bürokratlar var. Biz Bodrum'un susuz kalmaması için elimizden gelen tüm çalışmayı yapıyoruz. Ayrıca Bodrum için Ahmet Başkanımla birlikte huzur ve iş birliği içinde çalışıyoruz. Daha iyi bir Muğla, daha iyi bir bodrum için çalışmalarımız sürecek" dedi.