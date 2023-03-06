Müftü Gül: 'Bu gece dualarımızda depremzedeleri unutmayalım'

Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, Berat Kandilinde yapılacak dualarda depremzedelere, depremde hayatını kaybedenlere yer verilmesini tavsiye ederek bu gece edilen duaların geri çevrilmediğini ve çeşitli ibadetlerle Berat Kandilinin idrak edilmesi gerektiğini vurguladı.

Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, Berat Kandilinde yapılacak dualarda depremzedelere, depremde hayatını kaybedenlere yer verilmesini tavsiye ederek bu gece edilen duaların geri çevrilmediğini ve çeşitli ibadetlerle Berat Kandilinin idrak edilmesi gerektiğini vurguladı.

Berat Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül ülkeyi sarsan deprem felaketinden etkilenen tüm vatandaşların her anlamda yanında olunması gerektiğini söyledi.

"Berat, kurtuluşun müjdecisidir"

İl Müftüsü Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Beraet sözünün kısaltılmış şekli olan ve dilimizde de kullanılan 'Berat' kelimesi sözlükte; borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan kurtulmak anlamına gelir.

Dini bir terim olarak ise; günahlardan arınmak, temize çıkmak, ilahi af ve rahmete nail olmak demektir.

Allah'a kul olmanın manevi zevkine ererek, hata ve kusurlarını itiraf eden, işledikleri günahların farkına vararak tövbe ve istiğfarda bulunan pek çok müminin ilahi rahmete kavuşup, günahlarından kurtulacakları ümit edildiği için bu geceye 'kurtuluş gecesi' anlamında 'Berat Gecesi' denilmiştir.

Berat Kandili ; Yüce Rabbimizin rahmet ve mağfiretine sığındığımız, kalplerimizi tövbe-istiğfar ile arındırdığımız Şaban ayının 15. gecesidir.

Berat, yüce Allah'ın affına, rahmetine ve mağfiretine mazhar olma gecesidir. Rabbimizden tüm hatalarımız için bağışlanma dileyelim. Eşimize, çocuklarımıza, komşularımıza, bütün insanlığa karşı affedici olalım. Kırılan kalpleri onaralım, kin, nefret ve intikam duygularını bir kenara atalım.

Yüce Allah'ımızın bizlere gönderdiği ilahi mesajlarına kulak vermekle, onun ahlaki erdemlerini hayatımıza yansıtmakla ancak bu mübarek gecenin bize sunduğu manevi iklimde beratımızı almış oluruz.

Öyleyse; Yüce Allah'ın ilahi mesajlarına kulak verip bu gecenin manevi ikliminden istifade edelim. Ahlaki erdemleri hayatımıza yansıtalım. Her türlü düşmanlıkları geride bırakalım. Hayatın geçici olduğunu, ölümün hak ve kaçınılmaz olduğunu düşünelim. Tek kurtuluş yolunun iman ve salih amel ile olacağını hiç hatırımızdan çıkarmayalım. İnsanı insan olduğu için sevip, Allah için hoş görüp dünyaya rahmet penceresinden bakalım. Etrafımıza kin ve nefret yerine, sevgi ve barış tohumları ekelim.

'Şaban Ayının ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve tan yeri ağarana kadar', 'Yok mu benden af dileyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der.

İdrak edeceğimiz Berat Kandili kendimizi bir daha gözden geçirmek, etrafımızdaki varlıklarla münasebetlerimizi değerlendirmek, Allah'a karşı olan görevlerimizin durumunu tespit etmek, hayatımızın çok hızlı seyreden akışı içinde fark etmediğimiz tavır ve hareketlerimizin muhasebesini yapmak için en güzel vesiledir.

Bu kandillerin aydınlığını fırsat bilerek, çeşitli sebeplerle lekelenen kalplerimizi önce tövbe ve istiğfar ile temizlemeli; sonra da Allah sevgisi, insan sevgisi ve vatan sevgisi ile doldurarak iyi bir kul, olgun bir mümin olmaya gayret göstermeliyiz. Fitne, fesat, gıybet ve iftira gibi, bizi birbirimize düşman eden kötülüklerden uzak durmalı, dargınlık ve kırgınlıkları ortadan kaldırarak kucaklaşmalı, bir olmaya, diri olmaya çalışmalıyız.

Yine bu kandillerin ışığında, "Mü'minler ancak kardeştirler." (Hucurat, 49/10), "...Parçalanıp bölünmeyin." (Al-i İmran, 3/103) ayetlerinde ki tavsiyeleri bir kere daha düşünerek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeli, düzen ve huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kandil münasebetiyle ilimizin ve köylerimizin camilerinde Kur'an-ı Kerim, mevlid-i şerif okunarak, dua, tövbe ve istiğfar ile bu geceler ihya edilecektir. Bu mübarek gecede varsa kaza namazlarımızı, yoksa nafile namazı kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, bol bol tevbe ve istiğfar etmek, insanlık ve kendimiz için hayır duada bulunmak gibi ibadetleri yapmayı tavsiye ediyoruz. Allah yaptığımız ve yapacağımız ibadetlerimizi kabul eylesin."

"Depremzedeleri unutmayalım"

İl Müftüsü Gül, idrak edilecek kandil gecesinde depremzede vatandaşları ve deprem felaketinde hayatını kaybedenlere de dualarda yer vererek kutlanmasını tavsiye ederek "Bilindiği gibi ülkemizdeki depremzedelere yönelik başlatılan yardım kampanyası devam etmektedir. Depremzedelerin yaralarını sarmak için bu güne kadar elimizden gelen gayreti gösterdiğimiz gibi bundan sonra da yardım elimizi uzatmaya devam edelim. Ellerimizi semaya kaldırdığımız bu mübarek gecede depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Sağ kalan depremzede kardeşlerimize de dua edelim. Her alanda yanlarında olduğumuzu mutlak suretle gösterelim.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Erzincanlı hemşerilerimizin Berat Kandilini tebrik ediyorum. Bu gecede yapılan tüm duaların milletimizin, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine, içinden geçtiğimiz zorlu süreçte vefat eden kardeşlerimizin rahmete nail olmalarına, yaralıların acil şifa bulmasına, yakınlarının ve milletimizin sabır ve metanetine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." diye konuştu - ERZİNCAN