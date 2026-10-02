MSKÜ'nün paydaşı olduğu Bodrum pilotlu HearWarn projesi 1,75 milyon avro fon aldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulunun paydaşları arasında yer aldığı "HearWarn-Sel Riski Taşıyan Kıyı Kentleri İçin İnsan Odaklı Erken Uyarı ve Dayanıklı Altyapı" projesi, uluslararası değerlendirme sürecinin ardından fon desteği almaya hak kazandı.

Projede Türkiye pilot uygulama sahası olarak Bodrum'da yürütülecek çalışmalarla, kıyı kentlerinde sel risklerine karşı insan odaklı erken uyarı ve tahliye stratejilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Belmont Forum'a sunulan HearWarn projesi, 22 uzmandan oluşan uluslararası panel tarafından değerlendirilen 32 uygun proje arasından fon desteği almaya hak kazanan 7 proje arasında yer aldı. MSKÜ Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulunun da yer aldığı uluslararası proje konsorsiyumunda; Türkiye'nin yanı sıra Japonya (Kyoto Üniversitesi), Tayvan, Fransa'nın Réunion bölgesi, Almanya, Taipei ve İsviçre'den çeşitli üniversite ve araştırma kurumları bulunuyor. Yaklaşık 1,75 milyon avro bütçeye sahip proje kapsamında Türkiye'deki pilot uygulama sahası ise Bodrum olarak belirlendi.

HearWarn projesi kapsamında MSKÜ Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulunun katkısıyla Bodrum'un sel ve fırtına dalgası gibi kıyı kaynaklı tehlikelere karşı mevcut riskleri değerlendirilecek. Çalışmalarda teknik risk verilerinin yanı sıra yerel bilgi, sosyal kırılganlıklar ve farklı toplumsal grupların risklere karşı davranışları da dikkate alınacak.

Proje ile kıyı kentlerinde kullanılan mevcut erken uyarı sistemlerinin toplumun farklı kesimleri tarafından nasıl algılandığı, bu uyarılara duyulan güven ve uyarılar karşısındaki davranışlar araştırılacak. Elde edilen veriler doğrultusunda, yerel ihtiyaçlara uygun iletişim ve tahliye stratejilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. İklim değişikliği ve hızlı kentleşme nedeniyle kıyı kentlerinin sel ve fırtına dalgası gibi tehlikelere maruz kalma riski artarken, HearWarn projesi teknik risk bilgilerinin toplumun ihtiyaçlarıyla buluşturulmasını hedefliyor. Proje kapsamında iklim değişikliği altında tehlike modellemeleri geliştirilerek risk haritaları oluşturulacak. Fiziksel maruziyet; sosyal göstergeler ve yerel bilgilerle birlikte değerlendirilerek sosyal-ekolojik kırılganlıklar ortaya konulacak. Bunun yanı sıra mevcut iletişim ve tahliye uygulamalarındaki kurumsal kapasite incelenecek; katılımcı yöntemler ve simülasyonlar aracılığıyla farklı toplumsal grupların ihtiyaçlarını dikkate alan kapsayıcı iletişim ve tahliye stratejileri birlikte tasarlanacak.

HearWarn projesinin sonunda risk ve kırılganlık haritaları, kapsayıcı tahliye kılavuzları ve bilimsel verilere dayalı karar destek araçlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje ile MSKÜ'nün de katkı sunduğu pilot uygulamalar üzerinden elde edilen deneyimlerin, farklı kıyı kentlerinde uygulanabilecek stratejilere dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı