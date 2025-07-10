MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıktaki toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

6 Temmuz'da şehit olan 12 Mehmetçik'e ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk, "Pençe-Kilit Harekatı kapsamında; 28 Mayıs 2022'de teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan ve yapılan tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un aziz naaşını arama faaliyeti esnasında, teröristlerden temizlenen 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz'da metan ve karbonmonoksit gazına maruz kalarak şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; tedavileri devam eden personelimize acil şifalar diliyoruz. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayın ardından (7 Temmuz) beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Hakkari'ye giden Sayın Bakanımız aziz şehitlerimiz için düzenlenen uğurlama törenlerine katılmış, ardından 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında yapılacak faaliyetlere ilişkin talimatlar vermiş, müteakiben, söz konusu olay sonrası Ankara'ya sevk edilen ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden kahraman Mehmetçiklerimizi ziyaret etmiştir. Bahse konu olayla ilgili derhal başlatılan idari tahkikat süreci devam etmekte, olay tüm yönleri ile ayrıntılı şekilde incelenmektedir" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Halihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim/arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetleri neticesinde son bir haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir."

Hudut hattının çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunduğuna dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 221 şahıs yakalanmış, bin 17 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 304, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41 bin 920'ye ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde Edirne ve Hatay hudut hattında toplam 103 kilogram (103 bin 117 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Suriye Harekat Alanlarında devam eden "tünel imha" faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 212, Menbic bölgesinde ise 246 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Envantere alınan teknolojilere ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk, "Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda T-70 Genel Maksat Helikopteri ile, Dragoneye-2 Termal Kamera, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Tuğamiral Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Ayrıca, Sayın Bakanımızın talimatıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın teknolojik kabiliyetlerini artırmak, görev sistemleriyle entegre çalışacak milli çözümleri hayata geçirmek ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının platform geliştirme uçuş testleri yetkinliğini kurumsallaştırmak amacıyla kurulan "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkez Komutanlığı" ve "403'üncü Test Filo Komutanlığı" Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız tarafından 4 Temmuz'da Mürted Hava Meydan Komutanlığında açılmıştır."

Personel ve askeri öğrenci alım/temin işlemlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirte Tuğamiral Aktürk, "Milli Savunma Üniversitesi '2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri' 29 Temmuz'a kadar sürecek, 3 Temmuz'da başlayan 'Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini' başvuruları 16 Temmuz'da sona erecek, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Sözleşmeli Er Temini" başvuruları ise 20 Temmuz'da tamamlanacaktır" şeklinde konuştu.

Bedelli askerlik fiyatına ilişkin açıklamalarda bulunan Tuğamiral Aktürk, "Diğer yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olmuştur. 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" dedi. - ANKARA