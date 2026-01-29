Isparta'da bu çay ocağına stresli giren türkü söyleyerek çıkıyor

Isparta'da kurduğu 'Moral İstasyonu' isimli çay ocağında hem çay demleyip hem de türküleriyle sohbet havası estiren mahalli ses sanatçı Ramazan Akden, müşterilerine sunduğu ortamla dikkat çekiyor. İçeri adım atan hem stresini kapıda bırakıyor hem de kendini mini bir konserin içinde buluyor.

Isparta'da çay ocağı işletmeciliği yapan ve aynı zamanda mahalli ses sanatçısı olarak tanınan Ramazan Akden, çay servisinin yanında mini konserler veriyor. Yaklaşık 30 yıldır çay ocağı işleten Akden'in 15 yıl önce merkeze kurduğu "Moral İstasyonu" isimli çayevi, son yıllarda stres atmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Bağlama, cura ve darbuka gibi enstrümanlardan oluşan yedi kişilik mini orkestrasıyla müşterilerine adeta müzik şöleni sunan Akden, hem çay dağıtıyor hem de sevilen türküleri seslendiriyor. Giyim kuşamına özen göstererek müşterilerine saygısını her fırsatta gösteren Akden, günün stresinden uzaklaşmak isteyenlere adeta terapi gibi bir ortam sunuyor. Yerel halkın yanı sıra farklı ülkelerden yabancı ziyaretçiler de hem çay içmek hem de Akden'in türkülerini dinlemek için çayevini tercih ediyor.

"Moral İstasyonu'nu sevgiyle kurduk"

Ramazan Akden, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Eyüpler köyünde doğduğunu belirterek, yıllardır bu işi sürdürdüklerini ifade etti. Kent merkezine 15 yıl önce geldiklerini anlatan Akden, "Bu çay ocağında 'Moral İstasyonu' olarak anılmamızda kardeşlerimizle birlikte yıllar boyunca ortaya koyduğumuz emeğin büyük payı var. Bu işi insanları severek yapıyoruz. Halkımıza hiçbir karşılık beklemeden destek olmak, çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik" dedi.

Eski yerlerinin oldukça küçük olduğunu söyleyen Akden, televizyonlardan gelenlerin "Burası neresi?" sorusuna hep "Moral istasyonu" diye yanıt verdiğini, ilginin artmasıyla birlikte gerçek bir moral istasyonu kurma kararı aldığını belirterek, "Böyle başladı her şey. Yıllar ise su gibi akıp geçiyor" şeklinde konuştu.

"İnsanların sevgisi bize güç veriyor"

Hayatın kısa olduğunu vurgulayan Akden, insanların birbirini sevmesi gerektiğini söyledi. "İnsanlara sevgiyle yaklaşırsak kötülük olmaz, her şey daha güzel yürür" diyen Akden, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin kendisine duyduğu sevgiyi, "Avustralya'dan, Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan gelenler var. Öyle güzel mesajlar yazıyor, öyle güzel şeyler söylüyorlar ki. 'İyi ki varsın' diyorlar. Yaptığımız türküleri dinleyip yıllar sonra bile bizi ziyarete gelenler oluyor. 'Senin türkülerini dinledik, onlarla büyüdük' diyorlar. Bu da bize mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 15 şarkı yaptıklarını, bestelerin müziklerini arkadaşlarıyla birlikte hazırladıklarını, bunun insanlar için moral kaynağı olmasından gurur duyduğunu belirten Akden, "Her gün neredeyse program yapıyoruz, paylaştıkça büyüyoruz" ifadelerini kullandı.

Moral İstasyonu'nun herkese açık olduğunu vurgulayan Akden, "Bizi izleyen, dinleyen, haber yapan tüm kardeşlerime, dünyanın dört bir yanındaki gurbetçilere selam olsun. Bizi izlemeye devam etsinler. Daha güzel şeyler yapacağız. Moral İstasyonu daima yanlarında" şeklinde konuştu.

"Ramazan ağabeyimizin yanında büyüdük"

Ramazan Akden'in türkülerini dinlemeye gelen 21 yaşındaki Emirhan Karataş, "Çocukluğumuzdan beri Ramazan ağabeyimizin yanına gelir, çayını, kahvesini içerdik. Aynı zamanda ondan çok şey öğrendik. Küçükken buradan geçerken içeriden gelen müzikleri duyar, büyüyünce buraya girmenin hayalini kurardık. Ama burası öyle bir yer ki, sadece çocuklar değil, 7'den 70'e herkes geliyor. Ramazan ağabeyimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi her zaman sıcak çayıyla, sıcak kahvesiyle ağırlıyor" dedi.

"Türküleriyle bize yol gösterdi"

Karataş, "Biz Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş'ın türküleriyle büyüdük. Aynı zamanda Ramazan ağabeyimizin türküleri ve müzikleriyle de büyüdük. Burada öğrendiklerimizi devam ettiriyoruz. Kendi arkadaşlarıma, yaşıtlarıma ve öğrenci kardeşlerime buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Buraya gelmek sadece çay içmek için değil; müzik dinlemek, Ramazan ağabeyin güler yüzünü görmek ve onun türkülerini duymak için geliyoruz. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Buraya 11 yaşımda geldim, 9 yıldır çok şey öğrendim"

"Ben buraya ilk kez 11 yaşımda geldim. Yaklaşık 9 yıldır buradayım ve bu süre içinde bana çok şey kattı" diyen Karataş, "Ramazan ağabey türküleriyle, müziğiyle, sazıyla, sözüyle bize örnek oldu. Umarım ben de ileride onun gibi büyük bir insan olurum. Burada sadece türkü değil, oyun havalarımız da var. Ramazan ağabeyimizin yaptığı oyun havalarını isteyenlere çalıp oynatıyoruz. Yörüğü de geliyor, uzaktan gelen de oluyor. Burada çalıp oynamak isteyen herkese kapımız açık" ifadelerini kullandı. - ISPARTA