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Samsun'da Mobil Sosyal Hizmet Aracı Haziran Boyunca Hizmette

Samsun'da Mobil Sosyal Hizmet Aracı Haziran Boyunca Hizmette
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Yerinde Sosyal Hizmet Programı kapsamında Mobil Sosyal Hizmet Aracı, Samsun'da haziran ayı boyunca vatandaşlara bilgilendirme, danışmanlık ve yönlendirme hizmeti sunacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlatmış olduğu Yerinde Sosyal Hizmet Programı kapsamında, sosyal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla Mobil Sosyal Hizmet Aracı, haziran ayı boyunca Samsun'da hizmetlerini sürdürecek.

Samsun'da haziran boyunca hizmet verecek Mobil Sosyal Hizmet Aracı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri tarafından bir ay boyunca sosyal hizmet modelleri hakkında bilgilendirme ve tanıtım, vatandaşlara yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, ihtiyaç tespiti, uygun hizmet birimlerine yönlendirme ve gerektiğinde ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanması amacıyla faaliyetler yürütülecek.

İlk olarak Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hizmet vermeye başladıklarını dile getiren Sosyal Hizmet Uzmanı Emrah Delen, "Bakanlığımızın 'Yerinde Sosyal Hizmet' kapsamında ilimize gönderdiği mobil hizmet aracı ile vatandaşlarımıza yardımcı olmaya başladık. Bakanlığın başlattığı bu uygulama sayesinde sosyal hizmetlerin tanıtımı, bilgilendirme faaliyetleri ve müdürlük çalışmalarını vatandaşlarımıza duyurma fırsatı yakaladık. Ayrıca sosyal hizmet merkezlerimizin bulunmadığı ilçelerde çalışmaları yönlendireceğiz. Vatandaşlarımızı doğru hizmete yönlendirme anlamında çalışmalar icra ediyoruz. Alanında uzman personelimiz ile birlikte çocuk, yaşlı, engelli, erkek, kadın gibi tüm alanlardaki hizmetlerimizi vatandaşa en doğru şekilde ayağına getirerek, Yerinde Sosyal Hizmet uygulaması ile çalışmalarımızı hızlandırdık. Aracımız, haziran boyunca Samsun genelinde hizmet verecek. Halka açık alanlarda, meydanlarda ve ilçelerde vatandaşlar ile buluşacağız. Araç sayesinde daha çok vatandaş ile buluşmayı amaçlıyoruz" dedi.

Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında da bilgilendirmede bulunduklarına değinen Delen, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 'Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyonu' kapsamında evlilik kredisi gibi hizmetlerimiz bulunuyor. Bakanlığımız koordinasyonunda tüm kamu kurumları ile birlikte bu projede çalışıyoruz. Evlilik oranlarının ve doğum oranlarının artırılması kapsamında birçok çalışma yürütülüyor. Gençlerin evlenmesi amacıyla birçok firma ile anlaşmalar yapıldı. Evlilik kredisi de doğum yapılması halinde geri ödemesiz olacak şekilde ertelenebiliyor. Bu da nüfusu artırmayı amaçlayan bir hizmet. Tüm bu faaliyet ve çalışmalarımız hakkında Samsun'daki vatandaşlarımızı bilgilendirmek adına haziran ayı boyunca Samsun sokaklarında olacağız" diye konuştu.

Sosyal hizmetlerin sunumunu vatandaşların ayağına getiren bu uygulama kapsamında il ve ilçe meydanlarında program takvimine göre hizmet verilecek. Mobil Sosyal Hizmet Aracı'yla ilgili detaylı bilgilendirmeye Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile sosyal hizmet merkezi müdürlüklerinden ulaşılabilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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