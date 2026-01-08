Karadeniz Mayın Görev Grubu Komutası Türkiye'ye Geçti

Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan "Üçlü Girişim" kapsamında, Karadeniz'deki mayın tehdidine karşı oluşturulan Mayın Karşı Tedbirler (MKT) Karadeniz Görev Grubu'nun komutası Türkiye'ye geçti.

Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması amacıyla Türkiye, Romanya ve Bulgaristan tarafından hayata geçirilen MKT Karadeniz Görev Grubu'nun 8'inci aktivasyon dönemi İstanbul'da başladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "MCM Black Sea Komite Toplantısı ve Devir Teslim Töreni" kapsamında, üç ülkenin Deniz Kuvvetleri Komutanları toplandı. Beşiktaş Deniz Müzesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen toplantıda, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı yürütülecek faaliyetler, görev grubunun icra edeceği operasyonlar ve bölgesel deniz güvenliğine ilişkin başlıklar ele alındı.

11 Ocak 2024 tarihinde imzalanan mutabakat muhtırası ile kurulan MKT Karadeniz Görev Grubu'nun komutası, 8 Ocak-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye tarafından yürütülecek.

"Bu bölgede güvenlik ve seyir emniyeti, bölgesel ve küresel refah, barış ve istikrar açısından vazgeçilmezdir"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Karadeniz ve Türk Boğazları, uluslararası deniz ulaştırması için hayati bir koridor olmasının yanında, büyük jeostratejik öneme sahip bir bölgedir. Bu bölgede güvenlik ve seyir emniyeti, bölgesel ve küresel refah, barış ve istikrar açısından vazgeçilmezdir. Karadeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye, Karadeniz'in barış ve güvenliğine her zaman büyük önem atfetmiş ve bölgede istikrarın sürdürülmesi için büyük gayret göstermiştir. Karadeniz'in güvenliğine yönelik çabalarımız, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile tesis edilmiş rejimin sürdürülmesine, kıyıdaş devletler arasındaki iş birliğini teşvik eden Bölgesel Sahiplik İlkesine, Karadeniz'de gerginliğin artırılmamasına ve İttifak yükümlülüklerimiz kapsamında NATO faaliyetlerine katkıda bulunmaya dayanmaktadır" dedi.

"Bu aktivasyonlar ile Görev Grubu'ndaki mayın avlama gemileri arasında, karşılıklı anlayış, iş birliği ve ortak çalışabilirlik geliştirilecektir"

Görev Grubu'ndaki mayın avlama gemileri arasında, karşılıklı anlayış, iş birliği ve ortak çalışabilirliğinin geliştirileceğini ifade eden Tatlıoğlu, "Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidinin ortaya çıkmasından bu yana, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya ile yakın iş birliği içerisinde seyir emniyetine katkıda bulunmak maksadıyla, su üstü ve hava unsurları ile yoğun keşif ve gözetleme faaliyetleri yürütmekte, tespit edilen mayınların yanı sıra kontrolsüz İDA'lar, İHA'lar ve buluntu mühimmatları tesirsiz hale getirmektedir. Devam eden milli çabalarımıza ek olarak, Bölgesel Sahiplik perspektifimiz doğrultusunda, Karadeniz'deki sürüklenen mayın tehdidine karşı, kıyıdaş müttefiklerimiz Bulgaristan ve Romanya ile birlikte Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2024 yılında kurulmuştur. Türk Deniz Kuvvetleri, 2024'teki ilk komuta döneminden sonra, bugünden itibaren 2026 yılının ilk altı ayı boyunca, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun komutasını ikinci kez üstlenmektedir. Komuta süresince Görev Grubu, üç aktivasyon dönemi gerçekleştirecek ve Batı Karadeniz'deki harekat sahasında sürüklenen mayınlara karşı gözetleme faaliyetlerine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu aktivasyonlar ile Görev Grubu'ndaki mayın avlama gemileri arasında, karşılıklı anlayış, iş birliği ve ortak çalışabilirlik geliştirilecektir. Görev Grubumuz, limanda ve denizde eğitimler icra edecek, SEA SHIELD ve EUROASIAN-PARTNERSHIP MCM DIVE Tatbikatlarına katılacak, ihtiyaç duyulan yer ve zamanda gereken reaksiyonu göstermek için harekata hazırlık seviyesini ve etkinliğini en üst düzeyde idame edecektir" diye konuştu.

"Görev Grubumuz, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidinin azaltılmasına katkı sağlamaya devam edecektir"

Görev Grubunun, Karadeniz'de sürüklenen mayınlardan kaynaklanan tehdidinin azaltılmasına katkı sağlamaya devam edeceğine değinen Oramiral Tatlıoğlu, "Bugün komuta devir teslim törenini icra ettiğimiz Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu, Karadeniz'e kıyıdaş devletlerin bölgesel deniz güvenliğine ve iş birliğine yönelik taahhütlerinin ve yetkinliklerinin en son örneğidir. Görev Grubumuz, Karadeniz'de sürüklenen mayınlardan kaynaklanan tehdidinin azaltılmasına katkı sağlamaya devam edecektir. Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu, her aktivasyonda daha da geliştirdiği birlikte çalışabilirlik yetenekleri ile Karadeniz'de savaş sonrası mayın temizleme harekatına sorunsuz geçişi kolaylaştıracak ve bu harekatın planlanması ve yürütülmesi için kuvvet çarpanı işlevi görecektir. Sözlerime son verirken, Romanya Deniz Kuvvetleri tarafından icra edilen komuta dönemindeki büyük başarılarından dolayı Tümamiral Cojocaru ve görev alan personeline teşekkür ediyor, Görev Grubumuzun yeni Komutanı Tuğamiral Erken liderliğinde faaliyetlerin başarıyla devam edeceğine inancımın tam olduğunu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL