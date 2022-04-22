Minik Kaymakam'ın 23 Nisan'da Belediye Başkanı'ndan bir isteği oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İnebolu Kaymakamlık makamı koltuğuna oturan minik Kaymakam Berra Özay, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay'ı telefonla arayarak park talebinde bulundu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar koltuğunu minik Berra Özay'a verdi. Küçük Berra Özay, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay'ı arayarak çocuklar için oyun parkı istedi ve çeşitli isteklerde bulundu. Kaymakam Ahmet Vezir Baycar'ın koltuğuna oturan Berra Özay asker olmak istediğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaşadığı heyecan sebebiyle mutu olduğunu söyleyen Berra Özay, "23 Nisan'ı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk biz çocuklara armağan etti. Bugün de tüm çocuklar mutlu olmalı" dedi.

Koltuğunu kısa bir süre öğrencilere bırakan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ise, "Ulus olarak dünyada eşi, benzeri olmayan bir bayramı gururla kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal egemenliği millete ait bir günü çocuklara armağan ederek, çocuklara verdiği önemi gösteriyor. Onlar bizim, devletimizin geleceği" diye konuştu.

Daha sonra, Kaymakam Baycar, öğrencilere kitap hediye etti. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel