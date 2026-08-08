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Garson Robot Merdivenden Düştü: 3 Gün İzin Verildi

Garson Robot Merdivenden Düştü: 3 Gün İzin Verildi
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Amasya'da bir restoranda görevli 'Gayretli' adlı robot, rotasından çıkıp merdivenlerden düştü. Çalışma stresi yaşadığı düşünülerek robota 3 gün izin verildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Amasya'da bir restoranda garsonluk yapan robot belirlenen rotasından çıkıp merdivenlerden düştü. 'Gayretli' adlı robotun merdivenden düştüğü görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi. Restoran yetkilileri, çalışma stresi yaşadığını düşündükleri robota 3 gün izin verdi.

İl merkezinde faaliyet gösteren bir restoranda 8 aydır bulunan servis robotu bir anda belirlenen rotasından çıktı. Sağa sola hareket eden robot, restoranın çıkış merdivenlerinden düştü. Çalışanlar ise o anları şaşkınlıkla izledi.

"Robota 3 gün izin verdik"

'Gayretli' adını verdikleri robotun belirlenen komutları uygulayarak masalara servis yaptığını belirten restoran yetkilisi İbrahim Nuri Bağçuvan, "Biz kendisinden çok memnunuz. Lakin geçtiğimiz gün küçük bir problem yaşadık. Görev tanımının dışına çıktı. Robot kendini aşağı attı. Kaçıp gitti. Biz de ne olduğunu anlamadık. Sezon yoğunluğu ve çalışma stresi yaşadığını düşünüyoruz. Robota 3 gün izin verdik" dedi.

"Robot hakları çıkartılsın"

Üretici firmayla temasa geçmeleri sonrası bakımdan geçen robotun tekrar aralarına döndüğüne değinip görüntülerinin sosyal medyada tahmin etmedikleri şekilde çok izlenenler arasında bulunduğunu anlatan Bağçuvan, "Sosyal medyada 'robot hakları çıkartılsın. Bu kadar çok çalıştırmayın. İzin verin. Robotun maaşına zam yapın' şeklinde yorumlarda gördük" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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