Milli Eğitim Bakanlığı'nda 23 Nisan'da anlamlı devir teslim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bakanlık görevini ve bakanlıkta bulunan diğer görevleri çocuklara devretti. Törende konuşan Bakan Tekin, geçtiğimiz hafta yaşanan okul saldırılarını hatırlatarak, "Bizim her şeyimiz dediğimiz, gelecekleri için her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu ve yaptığımızı ifade ettiğimiz çocuklarımızın eğitim-öğretim yuvalarına, gelecekle ilgili hayallerine yönelik bir saldırı oldu. Ben bu vesileyle Ayla öğretmenimiz başta olmak üzere şehit çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Üzüldük ama içinde bulunduğumuz hafta, 23 Nisan haftası. Bu da bizim için bu tür üzüntüleri atlatabileceğimiz, bu ülkeye hep beraber sahip çıkacağımız değerleri çocuklarımızla buluşturacağımız önemli bir hafta. Biz biliyorsunu, sizleri milli birliğimiz için, bayrağımız için, ezanımız için, vatanımız için faydalı birer birey olarak yetişmeniz için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız. Ramazan ayında ülkemizde insan sevgisi, merhamet, vatanseverlik, milli birlik, dayanışma gibi duyguların en üst seviyeye çıktığı bir dönemi hep beraber yaşadık. Biz Ramazan ayının sonrasında da nisan ayında bütün bir nisan ayını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, bağımsızlığımızı sahiplenecek ve ilelebet muhafaza edecek bir kuşak yetiştirmek için, milli egemenlik konusunda farkındalık oluşturacak bir dizi etkinlik yapılmasını arzu etmiştik. 'Maarifin Kalbinde Çocuk' temasının ana noktası burasıydı. Bizim bağımsızlığımız ve milli egemenliğimiz bizim için çok önemli ve biz bu değerlere sahip çıkmak üzere sizleri yetiştirmeyi her şeyin önüne koymuş durumdayız. Sizler bizim geleceği, bayrağımızı, devletimizi, egemenliğimizi emanet edebileceğimiz en güçlü mirasçılarımızsınız. Sizi bu anlamda bu değerlerle mücehhez kılmak için nisan ayını bu tür etkinliklere ayıralım demiştik. ve nisan ayı içerisinde de bu minvalde okullarımızda, 75 binin üzerindeki okulun tamamında bu tür etkinlikler yapıldı. Bu etkinlikler esnasında bize bu ülkeyi vatan kılan şehitlerimizi andık. Bu etkinlikler esnasında bu ülkenin daha güçlü olması için milli birliğimizin, beraberliğimizin daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi için neler yapılması gerektiğini sizlerle paylaştık. Bugün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bağımsızlığımızı kazandıktan sonra bu bayramı sizlere emanet etti. Cumhuriyeti, demokrasiyi ve Türkiye'de Cumhuriyeti Devleti'ni korumanız için. Biz de vesileyle çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Tekin'in görevi devrettiği Defne ise, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir nesil olarak bilgiyle birlikte ahlakı, merhameti ve sorumluluğu da öğrenerek yetiştiklerini vurguladı. Defne, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İyi insanı, erdemli bir nesli hedefleyen Türkiye'ye Yüzyılı Maarif Modeli ile değerlerine bağlı kendini geliştiren dünyaya açık bireyler olarak geleceğe hazırlanıyoruz. 'Maarifin Kalbinde Çocuk' yaklaşımıyla şekillenen her düşüncede ve atılan her adımın öznesi olduğumuzun farkındayız. Sağlam bir geleceğin bilinçli tercihler, dijital esenlik ve güçlü bir iradeyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Tabiata sahip çıkmak, israfı terk etmek ve dengeli bir yaşamı benimsemek bizim sorumluluğumuzdur. Daha temiz bir çevre, daha nitelikli bir hayat ve mutlulukla bakılan yarınlar için birlikte emek vereceğiz. 23 Nisan'ın bizlere hatırlattığı en kıymetli değer birlik, kardeşlik ve ortak geleceğimizdir. Bu bilinçle bizler barışı büyüten iyiliği çoğaltan ve insanlığa umut taşıyan bir nesil olarak ilerliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı ise bilimle, ahlakla, çalışkanlıkla ve millet sevgisiyle inşa edecek olan biz çocuklar bu sorumluluk kararlılıkla taşıyoruz. Gazi Meclisimizin açılışının 106. Yıl dönümünü kutladığımız bu özel günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu güzel vatanı bizlere emanet eden tüm büyüklerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz hafta okullarımızda yaşanan acı olaylar hepimizi derinden üzmüş, birlik, dayanışma ve sorumluk bilincinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Hayatını kaybeden öğretmenimiz ve arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor günler her çocuğun sevgi ve güven içinde yetiştiği bir eğitim ortamı oluşturmanın milletçe hepimizin ortak görevi olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Sayın Bakanım bizlere bu eşsiz fırsatı sunduğunuz için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Bu ülkenin evlatları ve evlatları olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bayramımızın bizlere ve tüm dünya çocuklarına mutluluk ve barış getirmesini diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı