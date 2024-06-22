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MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret etti

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MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ile birlikte Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret etti. Ziyarette, şehirdeki ekonomik gelişmeler, 2. OSB'de yapılacak yatırımlar, Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahsis edilen yeni arazinin kullanımı ve EIT 2025 Erzurum Turizm Başkenti projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın beraberinde MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ile birlikte Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın ile bir araya gelen Milletvekili Aydın ve İl Başkanı Yurdagül, şehirdeki ekonomik gelişmeler, 2. OSB'de yapılacak yatırımlar, Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahsis edilen yeni arazinin kullanımı ve EIT 2025 Erzurum Turizm Başkenti projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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