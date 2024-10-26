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MHP'de istifa depremi! 8 ilçe başkanı birden istifa etti

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MHP Burdur İl Başkanlığı'ndaki eski il başkanı Gültekin Oktay'ın istifasının ardından 8 ilçe başkanı ortak bir açıklama yaparak görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. İlçe başkanları, mevcut şartlarda çalışma imkanlarının kalmadığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Burdur İl Başkanlığı'ndaki değişikliğin ardından 8 ilçe başkanı istifa etti.

8 İLÇE BAŞKANI BİRDEN İSTİFA ETTİ

Mhp Burdur İl Başkanlığı görevini yürüten Gültekin Oktay'ın sağlık sebeplerini öne sürerek görevini bırakmasının ardından Başkanlığı'na Mustafa Gün atandı. Yeni il başkanı ataması sonrası MHP Burdur merkez İlçe Başkanı Hakan Subay, Ağlasun İlçe Başkanı Mustafa Ayyıldız, Çavdır İlçe Başkanı Mustafa Çakmak, Gölhisar İlçe Başkanı Ali İhsan Vural, Karamanlı İlçe Başkanı Ömer Karagöz, Kemer İlçe Başkanı Müslüm Mete, Tefenni İlçe Başkanı Ramazan Dağdeviren, Yeşilova İlçe Başkanı Yusuf Erkan yaptıkları ortak açıklama ile görevlerinden istifa etti.

8 ilçe başkanının imzasıyla yayımlanan ortak metinde şu ifadelere yer verildi: "Kıymetli hemşerilerimiz, değerli dava arkadaşlarımız, tüm Burdur kamuoyunun bildiği üzere geçtiğimiz hafta sayın il başkanımız Gültekin Oktay beyefendi görevinden istifa etmiş, Genel Merkezimiz tarafından yeni il başkanının atanması beklenmekteydi. Bugün öğle saatlerinde yeni il başkanı ataması Genel Merkezimiz tarafından yapılmıştır. Öncelikle İl Başkanımız Gültekin Oktay beyefendinin istifasının kabul edilmemesi, Bizans oyunlarıyla, iftiralarla, türlü dolaplarla görevden uzaklaştırılmaması gerektiği MHP Burdur teşkilatlarının, gönül verenlerinin ezici bir üstünlüğe sahip düşüncesidir.

İL BAŞKANININ DEĞİŞMESİNE TEPKİ

Bizler adamın adamı değil, davanın adamlarıyız. Davanın başarılı olması için çaba gösteren insanlarız. Gültekin Oktay başkanımızın teşkilat disiplinine, teşkilatın her bir ferdine sahip çıkmasına, davamız ve davamızın başarısı için gösterdiği üstün gayrete hem bu dünyada hem öbür dünyada şahadet eden İlçe başkanlarıyız. Dolayısıyla mesele Gültekin Oktay'ın şahsı değildir. Kendisinin davaya sadakati ve hizmeti sebebiyle, tüm Burdur'da ülküdaşlarımızın Gültekin başkanı arkasında dağ gibi hissetmesi sebebiyle, partimizi başarıyla taşımak için gecesini gündüzünü vermesi nedenleriyle İl Başkanımız olarak devam etmesini arzulardık.

"BİZE İFTİRA ATANLARA MAKAM VERİLMEMESİNİ İSTEMEK EN DOĞAL HAKKIMIZDI"

Biz, gece gündüz davamızın başarısı için uğraşırken, 2024 seçimlerinde yanına eski bir il başkanını da alarak partimizin ve partimizin adaylarının başarısız olması için üstün gayret gösterenlere makam verilmemesini istemek en doğal hakkımızdı. Bizler ve Burdur'daki tüm ülküdaşlarımız hakaretlere maruz kalırken, türlü iftiralarla uğrarken, bize hakaret eden, iftira atan ve başarısız olmamız için uğraşanlarla fotoğraf verip onlarla iş birliği yapanlara bırakın makam verilmesini, üç hilalin gölgesinin altına bile sokulmaması gerekmez mi?

Bizler, teşkilat nedir, Genel Merkez nedir bilen ve bu kutsal kurumlara asla saygısızlık etmeyen ve etmeyecek olan insanlarız. Bizlerin artık bu durumu göğüsleme gücü kalmamıştır. MHP'nin başarısı için maddi manevi tüm gücümüzle mücadele veren biz ilçe başkanlarının mevcut şartlarda çalışma imkanı yoktur. Bu halde görevlerimize devam etmemiz hayatın ve siyasetin olağan akışına terstir. Genel Başkanımıza, Genel Merkez yöneticilerimize sevgimizi, saygımızı muhafaza ederek ve bir ömür boyu bu sevgi ve saygı içerisinde kalarak görevlerimizden istifa ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MHP'de istifa depremi! 8 ilçe başkanı birden istifa etti
Kaynak: ANKA / Yerel

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Yorumlar (3)

Sahin Sahin :

Bahceliyi kovun gitsin, yoksa o kendiliginden gidecegi yok. Ve simdiye kadar Partiye iyi zararlar verdi.

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Ahmet Çakır:

Şuanki mevcut parti yönetim kadrosu ihanet içindedir.Gerçek ülkücüleri tasviye edip hapçı çekçi ve galerici ve rantçılar doluştu.İl yönetimlerine bakın çoğu alkol kullanıyor ve namazla uzaktan yakından bir ilgileri yok.Karı kız eğlence daha söylemiyorum bile.Ülkücülük bu değil.Bir dakika bile durulmaz bu partide artık.Bu kadro gidene kadar dahada kapısınden içeri girilmez.

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VATAN SEVER:

Bu daha başlangıç sanırım

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