Mezun olduktan 43 yıl sonra tekrar buluştular

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Ticaret Meslek Lisesi'nin 1979 mezunları, 43 yıl aradan sonra vefa ve saygı buluşmasında araya geldi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen buluşmanın en duygusal anları ise; hayatını kaybeden mezunlar için yazılan şiirin okunması esnasında yaşandı. Okul arkadaşlarını gözyaşları ile yad eden mezunlar, o dönem çekilen fotoğraflarla da anılarını tazeledi.

Şimdiki adı Yavuz Selim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olan okul bahçesindeki buluşma, Almanya'da yaşayan ve kendisi de mezun olan Bahattin Saykın'ın organizesi ile gerçekleşti. Organizasyon ekibinde ise, Sadettin Keser, Fatih Darendeli, Şaban Bostancı, Ahmet Akdemir ve Erol Kılıç yer aldı.

43 yıl aradan sonra bir araya gelen mezunları, o dönemde okulda öğretmenlik yapan isimler ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yılmaz ve okul müdürü Faruk Doğan da yalnız bırakmadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Bahattin Saykın, Ticaret Meslek Lisesi'nin ilk mezunları olarak tekrar bir araya gelmenin mutluluğu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

1979 mezunları olarak ilkini geçtiğimiz yıl organize ettikleri büyük buluşma ve mezuniyet töreni ile birlik ve beraberliklerini pekiştirdiklerini dile getiren Saykın, 2.büyük buluşmanın ana temasını da dostluk ve vefa olarak belirlediklerini anımsattı.

Saykın, "43 yıl birikmiş anılarımızı yad etmek; birlikte çıktığımız bu güzel yolda yarım asra yaklaşan dostluğumuzu pekiştirme adına buradayız. Davetimizi kırmayan değerli hocalarımıza ve okul arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizler, büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha ispatladık. Allah ömür verdiği müddetçe bu güzel birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

'Birlikte güldük, birlikte kederlendik' cümlesi ile o dönem yaşadıkları anlara dikkat çeken Saykın, "Dile kolay, biz mezun olalı 43 sene geçmiş. Ama yine biriz ve beraberiz. Dostluğumuzdan eksilen bir şey yok. Birbirimizle güzel hatıralar biriktirdik. Derdimizi, tasamızı, sevincimiz ve hüznümüzü yine o yıllardaki gibi bugün de paylaşıyoruz. Zamanı durdurmak mümkün olmuyor. Çok değerli arkadaşlarımızı kaybettik. Hepsine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Vefalı olmak iyi insanlara yakışan bir erdemdir. Biz de bu doğrultuda bu seneki buluşmamızda vefa ve saygı duygularına ağırlık verdik. Hayatını kaybeden arkadaşlarımızın ailelerine ulaştık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu programı sürdüreceğiz. Okul bahçesini bizlere tahsis eden müdür Faruk Doğan, Şahsenem Durmaz, Resul Yağmur, H.Osman Yalçın ve diğer öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bahattin Saykın, konuşması akabinde Almanya'da yaşayan şair Ali Şahin tarafından, hayatını kaybeden 1979 mezunları için yazdığı şiiri okudu. Hayatını kaybeden mezunların yakınları da kürsüye gelerek duygularını dile getirdi. Daha sonra, buluşmaya katılanlar tek tek mikrofona gelerek düşüncelerini söyledi.

Elbistan Ticaret Meslek Lisesi 1979 mezunları 2.büyük buluşması, yemek ikramının ardından müzik dinletisi ve mini konserlerle devam etti. Bursa Nilüfer Belediyesi Korosunun TSM Assolisti Ahmet Karakuş ve Türkü Baba Ozan Ahmet Berktaş, seslendirdikleri ezgilerle buluşmaya renk kattı. - KAHRAMANMARAŞ