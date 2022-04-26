Mezitlili Öğrenciler Sıfır Atığı Anlatarak Ödül Kazandılar

HİSARCIK, KÜTAHYA (ANKA) -

Mezitli'de eğitim alan öğrenciler arasında "Sıfır Atık" temasıyla düzenlenen öykü ve dijital afiş yarışmasının kazananlarına ödülleri törenle verildi.

Mezitli Belediyesi Meclis salonunda yapılan törende, İçel Anadolu Lisesi'nden Aleyna Şahin, Muhittin Develi Ortaokulu'ndan Beyzanur Ağaç ve Vali Şenol Engin İlkokulu'ndan Ganime Begüm Geyimci, "Dijital Afiş" kategorisinde; Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi'nden Zeynep Serra Darıc, Tepeköy Ortaokulu'ndan Melda Erkal ve Muhittin Develi İlkokulu'ndan Edip Albayrak Öztürk ise "Öykü" kategorisinde ödül aldı.

Mezitli Belediyesi, Mezitli Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, SayaPark Alışveriş Merkezi, Değer Akademi Derkuş Otomotivin iş birliği ile düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere, 750 liralık alışveriş çeki ve 2 aylık İngilizce kursu hediye edildi.

Törene, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç, SayaPark Yatırımcı Temsilcisi Adem Aksu, SayaPark Genel Koordinatörü Aykut Arslan, Değer Akademi Kurs Merkezleri Kurucusu Ömer Ciğercioğlu, Derkuş Otomotiv Sezgin Derkuş, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Çevre bilinci ve eğitiminin çok erken yaşlarda başlaması gerektiğine dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Sıfır atık olayı Dünyanın en çok konuşulan ve bir çok ülkenin de başına bela olan bir konu. Türkiye genelinde sıfır atık konusunda en fazla çalışma yapan belediyelerden birisiyiz. Amacımız çocuklarımıza daha güzel ve temiz bir dünya bırakmak olacaktır. Çöplerin kaynağında ayrıştırılması, sebze atıklarından kompost üretimi gibi çok önemli projelerimiz var. Önümüzdeki günlerde atık yağları toplayarak yerine normal yağ vereceğiz" dedi.

Sıfır atık konusunda başarı kazanma kriterinin çocukların bu işe ortak olmasıyla mümkün olacağının altını çizen Başkan Tarhan, "Ne kadar erken yaşta bu bilinci kazanabilirsek o kadar başarılı oluruz. Eğer siz isterseniz bu işi başarısınız. Çok güzel bir proje ve biz buna ne kadar toplum olarak sahip çıkarsak, bu bilinci geliştirirsek başarı kazanırız" diye konuştu.

Yaşanabilir bir dünya için çevre bilincinin yüksek olması gerektiğini vurgulayan Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu da"Tasarruflu, geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirebilen toplumlar güçlü olur. Bilinçli tüketim, yerinde kullanım ve geri dönüşebilir atıkların değerlendirilmesi son derece önemli. Doğadan elde ettiğimiz kaynaklarla ürettiğimiz pek çok şeyi yeniden dönüştürerek kullanabilecek sistemi geliştirmeliyiz. Bu aşamada atıkların ayrıştırılarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bu tür yarışmaların bu bilincin gelişmesine büyük katkı sunacağını düşünüyorum" dedi.

Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç ise "Bakanlığımızın sıfır atık konusunda çalışmaları vardı. Biz de Mezitli'den bu konuda destek vererek çocuklarımızın bilinçlenmesini sağlamak istedik. Çok değeli bir proje oldu. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Mezitli Belediyesi Strateji ve Geliştirme Müdürü Hürrem Betül Levent Erdal, proje hakkında katılımcılara bilgilendirme yaptı.